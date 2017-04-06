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Расписание пасхальных богослужений в приходах РПЦ в Ирландии

Расписание пасхальных богослужений в приходах РПЦ в Ирландии

Патриаршее Подворье Русской Православной Церкви, Харолдс Кросс, Дублин, Ирландия

пятница, 14 апреля

Великий Пяток.

Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

09:00  Царские Часы.

14:00  Вынос Плащаницы.

18:00  Утреня с Чином Погребения Спасителя.

суббота, 15 апреля

Великая Суббота.

09:00  Часы. Изобразительные. Вечерня.Божественная Литургия.

23:30  Полунощница.

воскресенье, 16 апреля

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

00:00  Пасхальная Утреня. Божественная Литургия.

18:00  Великая Вечерня.

Подробно: http://www.stpeterstpaul.net/

 

Приход Св. Патрика в Уотерфорде

Великая суббота 15 апреля, Великая Суббота

9:00 - Вечерня с литургией свт. Василия Великого

12:00 - Освящение яиц и куличей.

 

Приход Святой Троицы в Корке

22 апреля, Светлая Суббота

10:00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия

Расписание богослужений в Благочинье Коннагхта

15 апреля, Великая Суббота

Лимерик

11.00 до 12.00 Освящение пасхальной снеди

Голвей

13.00 - 14.00 Освящение пасхальной снеди

Атлон

21.00-Вынос Плащаницы, 22.30-исповедь 23.30-Полунощница

16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

00.00-Крестный ход

17 апреля

Лимерик

11.00 - Пасхальная литургия

Прочитано 2329 раз
Опубликовано в Соотечественники
Теги
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1 Комментарий

  • Николай Кобец

    Здравствуйте!
    Сделайте пожалуйста уточнение:в Лимерике по независящим от нас обстоятельствам,в субботу 15-го апреля освящения пасхальной снеди не будет.

    Прот.Николай Кобец.

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