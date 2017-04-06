Расписание пасхальных богослужений в приходах РПЦ в Ирландии

пятница, 14 апреля
Великий Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
09:00 Царские Часы.
14:00 Вынос Плащаницы.
18:00 Утреня с Чином Погребения Спасителя.
суббота, 15 апреля
Великая Суббота.
09:00 Часы. Изобразительные. Вечерня.Божественная Литургия.
23:30 Полунощница.
воскресенье, 16 апреля
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00:00 Пасхальная Утреня. Божественная Литургия.
18:00 Великая Вечерня.
Подробно: http://www.stpeterstpaul.net/
Приход Св. Патрика в Уотерфорде
Великая суббота 15 апреля, Великая Суббота
9:00 - Вечерня с литургией свт. Василия Великого
12:00 - Освящение яиц и куличей.
Приход Святой Троицы в Корке
22 апреля, Светлая Суббота
10:00 - Пасхальная утреня и Божественная литургия
Расписание богослужений в Благочинье Коннагхта
15 апреля, Великая Суббота
Лимерик
11.00 до 12.00 Освящение пасхальной снеди
Голвей
13.00 - 14.00 Освящение пасхальной снеди
Атлон
21.00-Вынос Плащаницы, 22.30-исповедь 23.30-Полунощница
16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00.00-Крестный ход
17 апреля
Лимерик
11.00 - Пасхальная литургия