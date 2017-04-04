Творческий вечер в Swords Kids Club

11 марта 2017 года в культурно-образовательном центре «Swords Kids Club» прошел музыкально-поэтический вечер «Все начинается с любви!» посвященный «Международному женскому дню».

Тема любви в поэзии и музыке нашла широкий отклик в сердцах наших зрителей, особенно были растроганы мамы.

Главными героями вечера стали ребята из старшей группы театральной студии «Бенефис». В их исполнении проникновенно звучала поэзия Б.Пастернака, Р.Рождественского, А.Ахматовой, К.Бальмонта. Для юных артистов: И. Китаенко, М.Шаповаловой, Д. Хардинс, И. Терновой, А.Наумовой – это был первый поэтический дебют.

Гости вечера, также имели возможность выступить и прочли свои любимые стихотворения И.Бродского, Э.Асадова и Е.Евтушенко. Татьяна Боровкова читала свои стихи.

Юлия Михерева, руководитель «Бенефиса» и преподаватель вокала, исполнила популярные русские романсы – «Под лаской плюшевого пледа», «Любовь – волшебная страна», «Белой акации гроздья душистые». Игорь Долгов, руководитель клуба «Коса», исполнил романсы под гитару.

На вечер были приглашены посол Р.Ф. в Ирландии Пешков М.А. с супругой Пешковой Н.И. и второй секретарь посольства Величкин В.С. От имени Координационного Совета Соотечественников были вручены почетные грамоты, приуроченные международному женскому дню за значимый вклад в укрепление русскоязычной диаспоры в Ирландии. Грамоты были вручены О. Бейкмане, О.Бариновой, Е.Прониной, Л.Михайлициной, Е.О Нилл.

В конце вечера «Swords Kids Club» передал российскому посольству модульную картину «Легенда о Китеж граде», созданную учениками Арт-студии, под руководством Татьяны Обуховой в рамках недели русской культуры в Ирландии.

Посол РФ в Ирландии – М.А.Пешков, отметил выступление артистов и формат вечера в целом.

Хочется отметить, что мы и в дальнейшем будем организовывать камерные музыкально-поэтические вечера и двери “Swords Kids Club” всегда открыты для вас!

«Swords Kids Club», +Co.+Dublin/@53.4706848,-6.2324664,17z" target="_new">Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords

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