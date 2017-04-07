Бессмертный полк в Ирландии

Бессме́ртный полк — международная общественная акция, в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, а также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения «Бессмертный полк».

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения, как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. День 9 мая 2012 года и стал датой рождения движения в его современном виде. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории.

В 2014 году у организаторов акции из Томска возник конфликт с муниципальным депутатом московского района Хорошёво-Мнёвники от КПРФ Николаем Земцовым, руководившим «Бессмертным полком» в Москве начиная с 2013 года. В итоге Земцовым была создана самостоятельная организация РПОД «Бессмертный полк — Москва», которая провела акции не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. К 2015 году московскими организаторами было принято решение провести шествие «Бессмертного полка» на Красной площади.

9 мая 2015 года акция РПОД «Бессмертный полк — Москва», Николаям Земцова, впервые в прошла по улицам Москвы после военного парада к 70-летию Победы. По данным московских властей, в ней приняли участие более 500 тысяч человек во главе с президентом России Владимиром Путиным, который пронёс портрет своего отца-фронтовика.

В Ирландии акция «Бессмертный Полк» проходит с 2015 года. Координатором является Кристина Бутусова. «Для нас, живущих в Ирландии, это не только разовая акция ко Дню Победы, это ещё и сайт куда мы вписываем истории наших ветеранов. Практически каждую семью затронула война, почти у всех воевали деды и прадеды. К сожалению, время уходит, в живых остаётся все меньше и меньше тех, кто почувствовал на себе все тяготы войны. В наших силах сохранить достоверность тех дней. Если вы хотите внести летопись в наш «Бессмертный Полк» присылайте фотографии и информацию мне на майл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. » - сообщает она. Кристина представляет исходную, томскую ветвь движения и ведет записи на страничке движения http://www.moypolk.ru/dublin

Истории родственников соотечественников проживающих в Ирландии можно посмотреть или разместить на страничке http://www.moypolk.ru/dublin/soldiers

Шествие «Бессмертного полка в Ирландии» будет организовано 7 мая 2017 года в воскресенье у старта традиционного автопробега в Феникс парке у Белого (Паспкого) Креста. Информация о мероприятии по ссылке: http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/9855-avtoprobeg-na-den-pobedy-2017-v-dubline и на страничке в социальной сети https://www.facebook.com/events/1708620379435748/

Организации РПОД «Бессмертный полк — Москва» Николая Земцова принадлежат ресурсы http://parad-msk.ru/ и https://polkrf.ru/ на них так же собирается информационная база ветеранов.

Отличить информационные ресурсы Томска и Москвы можно и по логотипу.

У «томичей» символом «полка» стал журавлик на фоне красной звезды

у Земцова – Георгий Победоносец обрамлённый красной звездой.

Движение РПОД «Бессмертный полк — Москва» Николая Земцова в Ирландии поддерживают: Общественные организации «Мебиус» и «Русский мост».

13 мая, в субботу при их участии в Irish Military War Museum (IMWM) будет открыта постоянная экспозиция «Бессмертного полка». Планируется проведение праздничного концерта и творческого вечера посвященного Великой Отечественной войне.

Адрес музея: Irish Military War Museum, Starinagh, Collon, Co.Meath. Информация по телефонам: 0894412053 или 0876219183

«Наша газета» так же решила присоединится к акции. Мы обнаружили, что организаторы движения никогда не предлагали рассказать истории ирландцев, воевавших против фашизма и решили исправить ситуацию.

В последующих номерах читайте материалы Сабины Салем об ирландских солдатах Второй мировой.