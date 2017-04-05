Ирландия скорбит по жертвам Питера

Наши соотечественники, проживающие в Ирландии, почти ли память погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник, 3 апреля в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

Глава Минздрава Вероника Скворцова во вторник сообщила, что жертвами происшествия стали 14 человек. В больницах города остаются 55 человек.

Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Собравшиеся возложили цветы к ограде Посольства России на Orwell Road и зажгли свечи. Панихида прошла в православном храме Св. Петра и Павла на Harrold’s Cross.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате террористической атаки выразил Министр иностранных дел Ирландии Чарли Фланаган.

В своем официальном сообщении министр заявил: «Я глубоко огорчен и шокирован известием о трагедии в Санкт-Петербургском метро. Выражаю глубокие соболезнования от народа и правительства Ирландии семьям погибших и пострадавших. Наши мысли и симпатии, в эти скорбные дни, вместе с россиянами»

Простые ирландцы на улицах Дублина выражают российским соотечественникам свое сочувствие и поддержку в связи с трагедией в метро.

Фото: Иван Русс