Флешмоб «Радуги»

В рамках конкурса «Тетрадка Дружбы» и в соответствии с поставленным заданием перед участниками команды, в русской школе «Радуга» был проведен флешмоб на тему «Русские пляски».

Об организации и проведении флешмоба в школе не знал никто, кроме участников команды и педагогического коллектива. Было решено, что он начнется с момента неожиданности для присутствующих.

Всем родителям было объявлено утром, перед началом занятий, что в этот день администрация школы проводит экстренное родительское собрание вместе с учащимися школы. На дверях каждого класса висело объявление, где было сказано, что явка и присутствие родителей обязательное, что придало особое значение и серьезность родительскому собранию.



В назначенное время собрались родители, ученики и педагогический коллектив школы в спортивный зал, где директор русской школы «Радуга», Усович Светлана Анатольевна, с невозмутимым видом начала собрание. И вдруг на полуслове ее перебивает громкая музыка, и в зал забегают участники команды и вместе с учениками школы начинают исполнять танец «Калинку- малинку». Как «не пытались» учителя остановить все происходящее, но все было напрасно. Надо отметить, что реакция и растерянность родителей в сложившейся ситуации вдруг сменилась восторгом и восхищением, а также бурными овациями.

После завершения флешмоба участники команды преподнесли угощения родителям, свежеиспеченные булочки в виде жаворонков, которые приготовили на предыдущем занятии участники команды. Выходя из зала, родители еще долго обсуждали и делились впечатлениями о сюрпризе, организованном учениками.



Мероприятие прошло массово и зрелищно, зрители и участники получили положительные эмоции и поблагодарили за проведение флешмоба. Было решено, что подобные мероприятия будем проводить в течение года в соответствии со знаменательными датами.

Если вас заинтересовали занятия в нашей школе, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год.

Более подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie

Фото: Иван Русс