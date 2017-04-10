Dublin Duona – 10 лет

Идея начать производство национального хлеба родилась у предпринимателей Владимира Емца и Анжелы Роверштейниене и первая продукция появилась на свет в апреле 2007 года. Партнеры до сих пор успешно сотрудничают. «Dublin Duona» - первая литовская пекарня в Ирландии с полным циклом производства ржаного, пшенично-ржаного хлеба по классической литовской, а теперь и латышской технологии. «Мы используем только натуральные ингредиенты!» - говорит Владимир Емец. Сейчас пекари из «Dublin Duona» освоили производство более 25 сортов хлеба, в производстве 100% ржаной и бездрожжевой хлеб.

Отмечая первый 10летний юбилей, мы хотим поблагодарить наших партнеров, говорит Анжела Роверштейниене: «Наши самые первые партнеры – сеть магазинов «Lituanica», им особая благодарность за то, что сотрудничают с нами все это время. Так же благодарность оптовому складу «Maxela»,сети магазинов «Polostores» и "Polonez ". Сейчас «Dublin Duona» снабжает свежим хлебом более 100 восточноевропейских и ирландских магазинов по всему острову, включая Северную Ирландию».

Пользуясь случаем коллектив издания литовской газеты «Lietuvis» и «Нашей газеты» поздравляют «Dublin Duona» с 10-летием и желают руководителям компании и всему дружному коллективу пекарни успехов в бизнесе и процветания.

Кстати наши издания так же доставляются в удаленные точки острова силами команды «Dublin Duona»

О продукции и услугах компании на сайте: www.dublinduona.com