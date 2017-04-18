TRANSLIT - Бюро Переводов в Ирландии

Созданная в 2009 году компания TRANSLIT, предоставляет соотечественникам услуги письменного и устного перевода, помогает с заполнением различных форм, сертифицирует и заверяет документы, предлагает услуги нотариуса и легализации.

Компания была основана Алексеем Черненко, переводчиком с 10-летним стажем, владеющим четырьмя языками.

«Мы осуществляем переводы документов и текстов на более чем 70 языках (русский, все европейские, азиатские, африканские и многие другие). Мы не только занимаемся переводами, но и локализацией рекламных материалов, веб сайтов и учебных пособий. Один из проектов, который был успешно выполнен командой ТРАНСЛИТ, это перевод экзаменационных вопросов и помощь в создании обучающего диска по просьбе компании DASI Ireland для экзамена по теории вождения в Ирландии», - говорит Алексей.

Совсем недавно фирма приобрела бюро переводов «Instant Translation» и открыла новый офис для клиентов в южном пригороде Дублина, Дан Лири. Теперь у ТРАНСЛИТ есть офисы по всей Ирландии:

Корк: 7 South Mall, Cork, T12 E72H. Телефон: +353(21)2391278

Лимерик: 18 Mallow Street Upper, Limerick, V94 N12Y. Телефоны: +353(61)596858 или +353(85)7507150

Дублин: 99 Upper George's Street, Dun Laoghaire, Co Dublin, A96 R6W0. Телефоны: +353(1)4595158 или +353877949965

Несмотря на большую конкуренцию, бизнес TRANSLIT растет и развивается. Для сравнения, DCU Language Services, крупное агентство при Университете Дублина, заявило о консолидации и закрытии своего отдела устных переводов в начале 2017 года.

Как сообщает Алексей: «Успех компании не был бы возможен без нашей команды, поддержки моей супруги и друзей».

Название фирмы произошло от слияния 2 слов: translation (перевод) и IT (информационные технологии). Получилось TRANSL + IT = TRANSLIT. Это намек на то, что переводческие услуги не возможны без использования современных технологий. В XXI веке быстрыми темпами развивается искусственный интеллект и машинный перевод (Google, Microsoft), нет места устаревшим привычкам.

«Через 10 лет рынок переводческих услуг кардинально изменится. Переводческие компании, которые не переквалифицируются на новые технологии, просто уйдут из бизнеса», - говорит Алексей Черненко.

Изначально ТРАНСЛИТ обслуживал частных клиентов силами всего 2-х человек. Уже через год, в 2010 был открыт первый офис в Лимерике. В 2012 г. был открыт офис в Корке, и на работу наняли несколько сотрудников.

Рост фирмы за первые 5 лет был медленным, на них выпал экономический кризис. Начиная с 2015 года дела пошли в гору. ТРАНСЛИТ переквалифицировался на b2b направление, продолжая обсуживать частных клиентов.

«Мы будем помогать соотечественникам. Наша ценовая политика является гибкой, НДС (VAT 23%) уже включен в общую сумму для частных клиентов. Это, своего рода, отдача людям», - заявляет Алексей.

Фирма была финалистом и номинантом нескольких престижных бизнес наград, таких как: Limerick Chamber Regional Business Awards, Ireland’s Best Young Entrepreneur Award, Dot IT Net Visionary Awards.

Главная цель компании – общение без границ. Языки разъединяют людей. ТРАНСЛИТ их сближает!

ТРАНСЛИТ отличается от других агентств по нескольким причинам:

Скорость перевода. Бюро переводов полного цикла (все виды языковых услуг в одном месте) Рекорд одного из переводчиков составил 1000 слов в час по статистике Lilt.

Доставка в любую точку мира обычной или курьерской почтой.

Всё включено: фирма предоставляет юридическое сопровождение и легализацию документов вместе с переводами, где это необходимо, и бесплатно консультирует, в какую страну, какая услуга подойдет лучше всего. За время работы не было ни одного случая, когда в какой-то бы стране не приняли документы с переводом от ТРАНСЛИТ.

Прием документов всеми популярными способами: через форму на вебсайте, по электронной почте, по телефону через приложения Viber и Whatsapp, через сообщение на Facebook (Messenger) и др. TRANSLIT предлагает соотечественникам общение на русском и других удобных им языках, удобные способы оплаты: банковским переводом, кредиткой онлайн или по телефону, PayPal, Skrill, Moneygra. Предоставляет оборудование для устных переводов на конференциях. Формирует доступную и гибкую ценовую политику.TRANSLIT использует самые передовые технологий для работы с текстами: системы автоматизированного перевода (CAT) и средства памяти перевода (TM) и машинного перевода (machine translation).

Стоит отметить, что руководитель и основатель компании Алексей Черненко не только уверено ведет свой бизнес, но и активно участвует в общественной жизни русскоязычной диаспоры Ирландии, помогает в организации и проведении мероприятий, сам выступает в роли ди-джея и ведущего на вечеринках.

«Наша газета» желает Алексею и его команде успехов и процветания в их нужном и полезном деле.

Сайт компании: www.translit.ie