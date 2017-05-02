Конференция русской прессы в Турции

В конце апреля 2017 года в городе Аланья (Турция) состоялась Конференция «Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП)» в которой приняли участие представители русскоязычных СМИ из 24 стран.

Организаторами выступили ВАРП, Торгово-промышленная палата Аланьи, Ассоциация русской культуры и образования Аланьи, информационный портал «Новости Аланьи», а также «Фонд сотрудничества с русской прессой ВАРП»

В рамках программы были организованы встречи с деловыми кругами турецкого региона Анталья и представителями турецкой прессы.

Более 2х часов продлилась встреча русскоязычных СМИ с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушаглу. Министр ответил на многочисленные вопросы участников конференции, касавшиеся развития контактов и сотрудничества Турции и России, военных действий в Сирии, взаимоотношений Турции с Евросоюзом.

Отвечая на вопрос редактора «Нашей газеты» о политике Турции по отношению к диаспоре, проживающей за рубежом, министр заявил: «Мы встречаемся с нашими гражданами за рубежом не только в преддверии выборов. И тем турецким гражданам, которые проживают за границей мы всегда помогаем и рекомендуем им получать гражданство страны пребывания, для того чтобы они могли участвовать в общественной жизни. Но, мы не хотим, чтобы они рвали мосты с Турцией. Мы, к сожалению, видим, что европейские страны относятся к этому с неприязнью, потому что для них интеграция означает ассимиляцию».

Министр обрушился на своих европейских партнеров и с обвинениями в политике двойных стандартов, сетуя на необъективность освещения происходящих в Турции политических процессов. Он отметил, что в настоящий момент у Турции с Евросоюзом больше разногласий, чем с Россией. «Конечно, даже у дружественных стран могут быть разногласия, и с Россией у нас есть определенные противоречия. Но в таком случае надо просто оставлять разногласия в стороне и работать дальше по другим направлениям», - сказал Чавушоглу.

В прочем, стоит отметить, что экономика страны в значительной мере зависит от иностранных инвестиций в недвижимость и туризм, и политические демарши нисколько не способствуют увеличению деловых контактов и туристического потока.

На вопрос о том, что в результате прошлогодней попытки переворота и общей нестабильности в регионе, ростом террористических атак все больше туристов выбирают другие направления, планируя свой летний отдых, министр ответил: «Действительно, поток гостей из стран ЕС, а так же россиян в связи с печальными событиями прошлого года сократился. Однако, вырос туристический поток из Великобритании, стран средней и восточной Европы, втрое больше стали приезжать граждане Украины. Мы принимаем все меры для повышения безопасности. Например, англичане, прислали своих специалистов и увидели меры, которые мы принимаем в области безопасности в аэропортах. Они дали рекомендации своим гражданам посещать страну». Министр заявил, что граждане России при прохождении паспортного контроля, могут воспользоваться коридором для граждан Турции, где очереди меньше, уже поднимался вопрос о возможности посещения станы гражданами РФ по внутренним паспортам. А одно из обещаний господина Чавушаглу данное им журналистам из русскоязычных изданий уже воплощено в жизнь: граждане России смогут оставаться в Турции без нарушения иммиграционного режима на 90 дней.

В дружеской атмосфере прошли встречи в Торгово-промышленной палате Аланьи и местном союзе журналистов. Выступающие рассказали о развитии туризма, о медицинском обслуживании, образовании и условиях, которые городское начальство создает для более комфортной интеграции русскоговорящей общины в турецкое общество. Так в Аланьи построена православная церковь. В городе проживает около 5000 россиян, а общее количество иностранцев, в основном - христиан, достигает 30 тыс.

Стоит отметить, что цены на организованный туризм в Турции порадовали своей доступностью. Так недельный отдых в отеле 5* по программе «все включено» обойдется примерно в €250 на человека, а исторические достопримечательности, кухня и качество обслуживания удовлетворят самые взыскательные запросы.

Отдельная благодарность компании "Турецкие авиалинии" за предоставленный билет до Аланьи.