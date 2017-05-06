Маленькому Илье нужна ваша помощь!

Дорогие друзья и знакомые, и просто неравнодушные люди! Нужна Ваша помощь, ваша поддержка, у Елены Крушниковой большая беда!

Многие из Вас её знают! Именно она, Ваш Семейный Фотограф фотографировала Вас и ваших детей!

Совсем недавно они переехали жить на родину в Литву!

Месяц назад у них родился очень долгожданный сын, которого они ждали много лет!

Но родился он раньше срока, в тяжёлом состоянии.

У маленького Ильи нашли множество инфекций из-за чего он не мог дышать самостоятельно, он сильно недоразвит, через несколько недель после рождения ему сделали первую операцию на трохее и теперь он дышит через трубку, временами он не может дышать самостоятельно, даже с трубкой. Но это пол беды, инфекция распространилась почти по всем органам, он находится в очень тяжёлом, критическом состоянии. Недавно врачи обнаружили у него заражение крови, его пичкают множеством сильных антибиотиков, но это почти не помогает. Его состояние только ухудшается, в скором времени ему нужно будет сделать операцию, которую делают только в одной клинике, в Израиле, для этого семье Елены нужно около €50.000. А сейчас они с супругом находятся рядом с малышом в больнице, где за каждый день им надо платить не малые деньги. Больница находится за 200 км от их дома, они уже потратили все свои сбережения. Стоит отметить, что помощи они не просят и до сих пор влезают в долги.

Друзья Елены, просят всех неравнодушных хоть чем-то помочь.

Вот счёт, куда можно отправить материальную помощь:

Ulster bank: Krusnikova Jelena, IBAN IE02ULSB 98503910194493 или

PayPal Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ссылка в Социальной сети: https://www.facebook.com/groups/rusireland/permalink/1411774418861356/

Страница Елены Крушниковой : https://www.facebook.com/jelenas.photos