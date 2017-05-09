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Соотечественники в Ирландии отметили День Победы

Соотечественники в Ирландии отметили День Победы

7 мая в городах Ирландии прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы!

Автопробеги и народные гуляния прошли в Дублине, Корке и Голуэй.

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Самое массовое мероприятие состоялось в ирландской столице. На митинге в Phoenix Park была проведена акция «Бессмертный полк», каждый желающий мог получить «Георгиевскую ленточку». В автопробеге по Дублину участвовали более 500 автомобилей и мотоциклов. С приветствием к собравшимся обратились: Посол России в Ирландии Максим Пешков, историк и автор книги о советско-ирландских дипломатических отношениях Майкл Куинн и координатор «Бессмертного полка» Кристина Бутусова. В народных гуляниях, состоявшихся в Tymon Park Tallagh, приняли участие не менее 2000 соотечественников из всех стран бывшего СССР и местные жители, посетители парка. На музыкальных площадках выступили самодеятельные авторы и творческие коллективы соотечественников.

Фото: Иван Русс

View the embedded image gallery online at:
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/9922-sootechestvenniki-v-irlandii-otmetili-den-pobedy#sigFreeIdac703be81d

 

Автопробег в Голвей

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В нашем славном городе путь автопробега в честь Дня Победы пролегал в великолепный парк Ринвил где состоялись праздничные гуляния.

Празднование было подготовлено активистами Русскоязычной общины, в ралли участвовало более 50 машин.

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Чувство гордости за советских солдат, положившим конец фашизму, наполняло наши сердца. Потрясающая атмосфера наполнила весь прекрасный солнечный день. Это был настоящий праздник «с сединою на висках» и «радость со слезами на глазах».

На стену небольшого коттеджа ребята прикрепили фотографии ветеранов войны, а местные жители, прогуливавшиеся по парку, с интересом осматривали стенд и задавали нескончаемые вопросы, на которые все мы отвечали.

С Праздником вас, друзья. И большое всем спасибо.

Сабина Салим Фото автора

 

Автопробег в Корке

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Соотечественники в Корке организовали колонну от гавани до Фитцджеральд парка. Члены русскоязычной общины организовали импровизированный митинг-концерт, на котором звучали песни о войне. Участники автопробега, положили цветы в воды реки Лии, в память о павших на полях Второй мировой войны.

Пишет Irish Examiner

Фото организаторов автопробега

 

Странички мероприятий в Социальной сети:

в Дублине https://www.facebook.com/events/1708620379435748/

в Голуэй https://www.facebook.com/events/1881994112025377/

в Корке https://www.facebook.com/events/263976874064955/

 

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Опубликовано в Соотечественники
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