Соотечественники в Ирландии отметили День Победы

Автопробеги и народные гуляния прошли в Дублине, Корке и Голуэй.

Самое массовое мероприятие состоялось в ирландской столице. На митинге в Phoenix Park была проведена акция «Бессмертный полк», каждый желающий мог получить «Георгиевскую ленточку». В автопробеге по Дублину участвовали более 500 автомобилей и мотоциклов. С приветствием к собравшимся обратились: Посол России в Ирландии Максим Пешков, историк и автор книги о советско-ирландских дипломатических отношениях Майкл Куинн и координатор «Бессмертного полка» Кристина Бутусова. В народных гуляниях, состоявшихся в Tymon Park Tallagh, приняли участие не менее 2000 соотечественников из всех стран бывшего СССР и местные жители, посетители парка. На музыкальных площадках выступили самодеятельные авторы и творческие коллективы соотечественников.

Фото: Иван Русс







































































































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Автопробег в Голвей

В нашем славном городе путь автопробега в честь Дня Победы пролегал в великолепный парк Ринвил где состоялись праздничные гуляния.

Празднование было подготовлено активистами Русскоязычной общины, в ралли участвовало более 50 машин.

Чувство гордости за советских солдат, положившим конец фашизму, наполняло наши сердца. Потрясающая атмосфера наполнила весь прекрасный солнечный день. Это был настоящий праздник «с сединою на висках» и «радость со слезами на глазах».

На стену небольшого коттеджа ребята прикрепили фотографии ветеранов войны, а местные жители, прогуливавшиеся по парку, с интересом осматривали стенд и задавали нескончаемые вопросы, на которые все мы отвечали.

С Праздником вас, друзья. И большое всем спасибо.

Сабина Салим Фото автора

Автопробег в Корке

Соотечественники в Корке организовали колонну от гавани до Фитцджеральд парка. Члены русскоязычной общины организовали импровизированный митинг-концерт, на котором звучали песни о войне. Участники автопробега, положили цветы в воды реки Лии, в память о павших на полях Второй мировой войны.

Пишет Irish Examiner

Фото организаторов автопробега

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в Дублине https://www.facebook.com/events/1708620379435748/

в Голуэй https://www.facebook.com/events/1881994112025377/

в Корке https://www.facebook.com/events/263976874064955/