В Ирландском Военном музее открылась постоянная экспозиция – «Бессмертный полк»

В воскресенье, 13 мая 2017 года в Ирландском военном музее (Irish Military War Museum) при поддержке организаций «Мёбиус» и «Русский мост» состоялась церемония открытия постоянной экспозиции «Бессмертный полк» (Immortal Regiment).

Экспозиция включает фотографии и видео презентацию о ветеранах ВОВ - родственниках наших соотечественников, проживающих в Ирландии.

«Мы планируем расширение экспозиции, а так же размещение информации об ирландцах, принимавших участие во Второй Мировой» - сказал «Нашей газете» один из инициаторов экспозиции, Сергей Меньшаков.

На церемонии открытия экспозиции выступили создатель и директор музея Вилли Салливан, мэр города Дрохеда Оливер Тулли и Посол России в Ирландии Максим Пешков.

В своей речи Максим Александрович рассказал о возникновении акции «Бессмертный полк», подчеркнув, что эта народная инициатива, зародилась в сибирском городе Томск, а так же о значении символа Победы - «Георгиевской ленточке».

Сергей Меньшаков исполнил песню собственного сочинения, посвященную Дню Победы.

Соотечественники передали музею военно-морскую форму краснофлотца и фуражку генерал-майора вооруженных сил СССР.



По окончанию официальной части руководитель «Русского моста» Анастасия МаКейб рассказала о каждом ветеране, представленном в экспозиции. Силами театральной студии «Бенефис» при Swords kids club, школы «Матрёшка» (Наван) и группы «NonStop Band» был организован небольшой концерт.

Открытие экспозиции проходило в рамках празднований связанных с расширением «Ирландского военного музея», и специально к событию, ирландский исторический клуб подготовил реконструкцию боя между солдатами «Красной армии» и «Вермахта».

«Хочется обратить внимание на то, что экспозиция музея постоянная и своего рода, уникальна не только в Ирландии, но и в Европе. Посетить ее можно в любое время, когда открыт музей» - заявила «НГ» руководитель «Русского моста» Анастасия МаКейб. «Мы планируем расширение экспозиции. Готовится интерактивная презентация и фильм о ветеранах, который можно будет посмотреть на цифровом экране и призываем соотечественников проживающих в Ирландии, присылать информацию о родственниках, воевавших во Второй мровой войне на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. - говорит Анастасия. «Русский Мост» благодарит Дину Кубанову и Сергея Меньшикова (Мёбиус) за приглашение в создании экспозиции "Бессмертный Полк"

Расписание работы Ирландского Военного музея (Irish Military War Museum) и контакты на сайте: http://imwm.ie, а так же в статье посвященной экспозиции музея в «Нашей газете».