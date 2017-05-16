Подведены итоги конкурса сочинений «Сказочная Планета 2017»

Участникам конкурса предлагалось написать сочинение по спектаклям, показанным в программе театрального фестиваля. В проекте принимали участие ученики зарубежных русских школ дополнительного образования.

Победителями и номинантами конкурса стали:

1 место – Анастасия Селезнева, 12 лет, русский культурный центр в Мичигане, США, сочинение по сказке «Новое платье короля»;

2 место – Алиса Шевкет, 11 лет, школа «Дружба», Англия, сочинение по сказке «Цветик-семицветик» и Диана Плотникова, 9 лет, г. Дублин, Ирландия, сочинение по сказке «Новое платье короля»

3 место – Эдвард Бакстер, 11 лет, школа «Дружба», Англия, сочинение по сказке «Цветик-семицветик»

Специальные дипломы в номинациях получили:

«Самый юный участник» - Алиса Невская, 6 лет, школа «Балтика», г. Лидс, Северная Англия, по сказке К. Чуковского «Телефон».

«За краткость», Феня Бёртлс, 11 лет, школа Солнышко, г. Воррингтон, Англия, по сказке «Новое платье короля»

Поздравляем победителей и ждем Вас на III Международном детском театральном фестивале-конкурсе «Дружная планета-2017», который состоится в воскресенье, 5 ноября 2017 г. в Милл театре(The Mill Theatre), Дублин, Ирландия, начало в 11.00

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