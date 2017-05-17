Russian Ireland

Switch to desktop

День Победы в графстве Мэйо, Ирландия

День Победы в графстве Мэйо, Ирландия

Соотечественники, проживающие в г. Кастлбар на западе Ирландии организовали мероприятия посвященные Дню Победы.

7 мая в русской школе «Candle of Grace» прошел открытый урок,  на котором дети рассказывали о своих предках - участниках войны.  После урока, они вместе с родителями направились в «Парк Мира», где состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию войны.  Были возложены цветы и венки, исполнены гимны и песни «Великой Победы».  Акцию поддержала мэрия города Кастлбар, члены городского совета приняли участие в митинге.  После официальной церемонии члены русскоговорящей общины отправилась за город на пикник.  Погода, к счастью, порадовала. Мы провели незабываемый день!  

Контакты школы «Candle of Grace»

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
Tel.: 0872262216 Лилия Лузан
Страничка в социальной сети: Candle of Grace

Прочитано 21 раз
Опубликовано в Соотечественники
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Подведены итоги конкурса сочинений «Сказочная Планета 2017» «Буратино» показали ирландскому зрителю. »

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version