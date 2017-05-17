День Победы в графстве Мэйо, Ирландия

7 мая в русской школе «Candle of Grace» прошел открытый урок, на котором дети рассказывали о своих предках - участниках войны. После урока, они вместе с родителями направились в «Парк Мира», где состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию войны. Были возложены цветы и венки, исполнены гимны и песни «Великой Победы». Акцию поддержала мэрия города Кастлбар, члены городского совета приняли участие в митинге. После официальной церемонии члены русскоговорящей общины отправилась за город на пикник. Погода, к счастью, порадовала. Мы провели незабываемый день!

Контакты школы «Candle of Grace»

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,

Tel.: 0872262216 Лилия Лузан

Страничка в социальной сети: Candle of Grace