«Буратино» показали ирландскому зрителю.

Постановка театра-студии «Иллюзион» была представлена на Comunity Festival , который ежегодно проходит в парке Harold’s Cross.

Студия сформирована на базе Русской школы при Патриаршем подворье Святых Петра и Павла в Дублине. Первый спектакль был поставлен в 2013 году. Театр-студия был организован силами Светланы Басовой, она и стала художественным руководителем «Иллюзиона». Тогда, в постановке принимали участие лишь несколько учащихся школы.

«Каждый год к нам присоединялось все больше детей, которые хотели попробовать себя на сцене. Даже, некоторые родители предложили свою помощь, кто-то в роли актера, кто-то мастером по костюмам и музыкальному оформлению» - говорит Светлана.

Сейчас «Иллюзион» это полноценный театральный коллектив, в состав которого входят взрослые и дети всех возрастов. Совместная игра на сцене, позволяет взрослым почувствовать себя детьми, а детям - очень помогает поддержка взрослых.

Студия проводит уроки актерского мастерства для детей младшего и старшего возраста.

«Иллюзион» уже в 4-ый раз принимает участие в фестивале на Harold’s Сross, а в 2015м ученики театра-студии дебютировали на первом фестивале «Дружная планета».

В этом году для Community Festival было подготовлено две постановки. Младшая группа показала сказку «Три поросенка», а старшие ребята - «Буратино». Наша версия популярного произведения Алексея Толстого создана в виде музыкальной пантомимы, адаптированной для англоязычной публики.

А уже 18 июня в здании русской школы при Православном храме на Harold’s Cross, мы показываем полную театральную версию спектакля «Буратино или тайна Золотого ключика» на русском языке со сменой декораций, освещением и расширенным актерским составом.

До скорой встречи на премьере..

Театральная студия «Иллюзион» представляет спектакль «Буратино или тайна Золотого ключика»

Где: Православный храм Св. Петра и Павла на Harold’s Cross, Dublin 6W

Когда: воскресенье, 18 июня 2017 года. Начало в 13.00

Организатор: Театральная студия «Иллюзион»

Страничка театра в Социальной сети: www.facebook.com/theatre.Illusion.2017

Текст: Милена Думблиаускиене - Андреева

Фото: Иван Русс