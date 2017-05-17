«Буратино» показали ирландскому зрителю.

Студия сформирована на базе Русской школы при Патриаршем подворье Святых Петра и Павла в Дублине. Первый спектакль был поставлен в 2013 году. Театр-студия был организован силами Светланы Басовой, она и стала художественным руководителем «Иллюзиона». Тогда, в постановке принимали участие лишь несколько учащихся школы.
«Каждый год к нам присоединялось все больше детей, которые хотели попробовать себя на сцене. Даже, некоторые родители предложили свою помощь, кто-то в роли актера, кто-то мастером по костюмам и музыкальному оформлению» - говорит Светлана.
Сейчас «Иллюзион» это полноценный театральный коллектив, в состав которого входят взрослые и дети всех возрастов. Совместная игра на сцене, позволяет взрослым почувствовать себя детьми, а детям - очень помогает поддержка взрослых.
Студия проводит уроки актерского мастерства для детей младшего и старшего возраста.
«Иллюзион» уже в 4-ый раз принимает участие в фестивале на Harold’s Сross, а в 2015м ученики театра-студии дебютировали на первом фестивале «Дружная планета».
В этом году для Community Festival было подготовлено две постановки. Младшая группа показала сказку «Три поросенка», а старшие ребята - «Буратино». Наша версия популярного произведения Алексея Толстого создана в виде музыкальной пантомимы, адаптированной для англоязычной публики.
А уже 18 июня в здании русской школы при Православном храме на Harold’s Cross, мы показываем полную театральную версию спектакля «Буратино или тайна Золотого ключика» на русском языке со сменой декораций, освещением и расширенным актерским составом.
До скорой встречи на премьере..
Театральная студия «Иллюзион» представляет спектакль «Буратино или тайна Золотого ключика»
Где: Православный храм Св. Петра и Павла на Harold’s Cross, Dublin 6W
Когда: воскресенье, 18 июня 2017 года. Начало в 13.00
Организатор: Театральная студия «Иллюзион»
Страничка театра в Социальной сети: www.facebook.com/theatre.Illusion.2017
Текст: Милена Думблиаускиене - Андреева
Фото: Иван Русс
http://www.russianireland.com/index.php/ru/news/sitizennews/9943-buratino-pokazali-irlandskomu-zritelyu#sigFreeId52928237da