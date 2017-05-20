Фестиваль «От сердца к сердцу» в Дублине

Международный фестиваль «От сердца к сердцу» проходил с 11 по 14 мая в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Дублине.

Уже более десяти лет фестиваль «От сердца к сердцу» проводит подобные мероприятия, объединяющие людей различных культур и возрастов в разных странах. Среди них: Беларусь, Россия, Франция, Австрия, Германия, Великобритания. Все собранные средства идут на дела милосердия. Фестиваль организован монахинями Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск, Республика Беларусь) в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.

Программа разна, и интересна как взрослым, так и детям.

Концерт Монашеского хора с исполнением литургических песнопений, духовных стихов и кантов, состоялся в помещении дублинского храма в субботу, 20 мая и привлек внимание не только прихожан, но и ирландской публики. Силами сестер были организованы мастер-классы по иконописи и иконографии, была представлены выставка рисунков воспитанников «Инклюзивного центра «Дом», организован детский конкурс рисунков «Цветы для Святой Елисаветы», кукольный театр «Батлейка» показал спектакли «Небесный гость» и «Царевна-Лягушка».

Каждый день фестиваля сопровождала благотворительная Ярмарка изделий монастырских мастерских. На которой были представлены: иконы, предметы церковной утвари и одеяний, книги, швейные изделия, украшения из серебра, сувениры, витражные изделия, керамика и многое другое.

Фото: Иван Русс