Мюзикл «Муха-Цокотуха» в школе «Радуга»

Яркую, музыкальную постановку показали многочисленным гостям воспитанники самой большой русской школы в Ирландии - «Радуга». Сценарий к известной сказке Корнея Чуковского написала директор школы Светлана Усович, костюмы и постановку танцев подготовила Юлия Заславская, музыкальное сопровождение обеспечил Александр Усович, а замечательные декорации сделали Татьяна Петрова и Анастасия Мариуссен.

На сцене блистали юные артисты: София Мариуссен - Муха-Цокотуха, Альберт Радькин - Комар, Дарина Лобаскина и Ника Заславская - Бабочки, Миша Лопатин и Тихон Перерва - Тараканы, София Антонова и Маша Мындра - Блошки. И им ассистировали взрослые актеры: Татьяна Петрова - Паук, Юлия Дмитриевна Мындра и Ольга Евгеньевна Пичугина - Коробейники.

Воспитанники студии «Фантазеры» уже не раз блистали на ирландских театральных подмостках, ребята из школы «Радуга» являются постоянными участниками фестиваля «Дружная планета», да и о постановках для родителей и учеников школы «Наша газета» не раз писала.

На премьере присутствовали: Посол России в Ирландии, Максим Пешков, Посол общественной организации «Деловая Россия», управляющий партнер компании MS Solicitors, Ольга Шаяку и 2-й секретарь посольства России Василий Величкин. Гости поздравили юных артистов с премьерой и пожелали им успехов в учебе и творческой деятельности. А директор школы Светлана Усович поблагодарила гостей за активное участие.

Фото: Иван Русс