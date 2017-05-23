Русская ярмарка в Белфасте

Гости и участники, пришедшие в Waterfront Hall, окунулись в атмосферу праздника. Поражали своей красотой костюмы ручной работы народов стран бывшего СССР. На ярмарке были представители: России, Казахстана, Украины, Белоруссии, стран Балтии. Гостей праздника ожидали, угощения, сувениры, забавы для детей.

Как отметила в своей речи заместитель Мэра г.Белфаста Мэри Эллен Кампбел: «Северная Ирландия и ее столица перестали быть местом двух сообществ (католиков и протестантов), многоцветие культур впечатляет».

На открытии фестиваля выступила Александра Гамильтон, герцогиня Аберкорнская, пра праправнучка А. С. Пушкина.

Организаторы ярмарки составили отличную концертную программу – детские и взрослые коллективы трогательно делились со зрителями культурным наследием своего народа!

Ярко и красочно танцевал коллектив из Литвы, гости рады были вновь увидеть ансамбль «Веренея» из Дублина, многим запомнились частушки и песни хора «Росинка» из Северной Ирландии.

Театральный коллектив «Карусель» «Первой русской школы Белфаста» представил зрителю постановку «Телефон» по сказкам К.И. Чуковского.

«Сцена театра сразу настроила наших детей на то, чтобы они сгруппировались, соединились вместе и показали свои умения. Чувствовать себя членом одной команды, уметь поддерживать друг друга – один из ключевых моментов нашей образовательной программы. Ведь на практике мы не раз сталкивались с тем, что развитие «чувства локтя» у наших талантливых девочек и мальчиков не мешает им оставаться звездами, а, наоборот, умение каждого слаженно работать в коллективе дает фантастические результаты. Вот и на «Русской ярмарке» наши ученики показали свою сплоченность, умение весело и задорно справляться с затруднениями в непредвиденных моментах. После выступления нас всех – учеников, преподавателей, родителей переполняло чувство радости от хорошо проделанной работы!» - говорит директор школы и организатор Международного фестиваля детских театров «Дружная планета» Елена Геддис.

А также, в этом году – гостей ожидала уникальная экспозиция. Коллекционер и мотоциклист Рики Мур, предоставил гостям в полное распоряжение автомобиль Жигули – «Копейка» и мотоцикл Урал.

Организаторы благодарят участников и гостей Русской Ярмарки в столице Северной Ирландии и приглашают всех принять участие в фестивале 2018-го года.