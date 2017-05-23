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Русская ярмарка в Белфасте

Русская ярмарка в Белфасте

21 мая 2017 года в Waterfront Hall «Русскоязычное сообщество Северной Ирландии» организовало Ярмарку, которая стала значимым культурным событием Русского Белфаста.

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Гости и участники, пришедшие в Waterfront Hall, окунулись в атмосферу праздника. Поражали своей красотой костюмы ручной работы народов стран бывшего СССР. На ярмарке были представители: России, Казахстана, Украины, Белоруссии, стран Балтии. Гостей праздника ожидали, угощения, сувениры, забавы для детей.

Как отметила в своей речи заместитель Мэра г.Белфаста Мэри Эллен Кампбел: «Северная Ирландия и ее столица перестали быть местом двух сообществ (католиков и протестантов), многоцветие культур впечатляет».

На открытии фестиваля выступила Александра Гамильтон, герцогиня Аберкорнская, пра праправнучка А. С. Пушкина.

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Организаторы ярмарки составили отличную концертную программу – детские и взрослые коллективы трогательно делились со зрителями культурным наследием своего народа!

Ярко и красочно танцевал коллектив из Литвы, гости рады были вновь увидеть ансамбль «Веренея» из Дублина, многим запомнились частушки и песни хора «Росинка» из Северной Ирландии.

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Театральный коллектив «Карусель» «Первой русской школы Белфаста» представил зрителю постановку «Телефон» по сказкам К.И. Чуковского.

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«Сцена театра сразу настроила наших детей на то, чтобы они сгруппировались, соединились вместе и показали свои умения. Чувствовать себя членом одной команды, уметь поддерживать друг друга – один из ключевых моментов нашей образовательной программы. Ведь на практике мы не раз сталкивались с тем, что развитие «чувства локтя» у наших талантливых девочек и мальчиков не мешает им оставаться звездами, а, наоборот, умение каждого слаженно работать в коллективе дает фантастические результаты. Вот и на «Русской ярмарке» наши ученики показали свою сплоченность, умение весело и задорно справляться с затруднениями в непредвиденных моментах. После выступления нас всех – учеников, преподавателей, родителей переполняло чувство радости от хорошо проделанной работы!» - говорит директор школы и организатор Международного фестиваля детских театров «Дружная планета» Елена Геддис.

А также, в этом году – гостей ожидала уникальная экспозиция. Коллекционер и мотоциклист Рики Мур, предоставил гостям в полное распоряжение автомобиль Жигули – «Копейка» и мотоцикл Урал.

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Организаторы благодарят участников и гостей Русской Ярмарки в столице Северной Ирландии и приглашают всех принять участие в фестивале 2018-го года.

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Опубликовано в Соотечественники
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