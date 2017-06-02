Литературный клуб «Русская книга» в Голвее - форум интеллектуалов

Клуб любителей русской словесности создан в Голвее около пяти лет назад силами тех соотечественников, кто любит русскую литературу.

На своих встречах они обсуждают любимые произведения классической и современной русской прозы и поэзии, а также находят своих единомышленников.

Собрания голвейских любителей книги проходят в городской библиотеке Westside, которая любезно и безвозмездно предоставляет своё помещение. Встречи «Русской книги» проходят там каждую третью среду месяца с 18.30 до 20.00.

Организатор и составитель программ литературного клуба - Людмила Снигирева – предлагает участникам различные темы дискуссий: от творчества Набокова до произведений Ильфа и Петрова, от И. Тургенева и до поэтов «Серебряного века». В этом году клуб организовал дискуссии по книгам Ю. Трифонова, Б. Зайцева, Л. Чуковской.

Встреча любителей русского слова, в которой я принимала участие, была посвящена поэтам «Серебряного века». В прекрасной дружеской обстановке мы говорили о поэзии и обсуждали творчество Велимира Хлебникова и Георгия Адамовича.

Стоит отметить, что на собрания приходят и литераторы. Так великолепными профессиональными комментариями отличился наш соотечественник - поэт Сергей Мартынов, стихи которого можно прочитать на странице Интернета http://litbook.ru/article/6512/

Клуб вообще служит форумом для дискуссий не только по литературным вопросам, но и историческим, творческим, религиозным и политическим, потому что литература неразрывно соприкасается с ними.

О встречах клуба можно узнать в социальных сетях:

https://ok.ru/group/52286055186517

https://www.facebook.com/groups/661777230535907/

Сабина Салим