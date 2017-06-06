Театральный weekend «Бенефиса»

27 мая самые юные артисты студии показали музыкальную сказку «Кошкин Дом», а на следующий день старшая группа представила публике мюзикл ««New Стиляги».

Юлия Михерева, руководитель театральной студии, внесла в финал сказки Самуила Маршака лейтмотив дружбы и прощения. Художники-оформители Татьяна Обухова и Ерик Богданович создали прекрасные декорации для спектакля. Юные артисты: Анжелика Забара, Тимур Бакиров, Филипп Шубин, Лиза Лаугалис, Ксения Юхневич, Ален Скоромник, Вероника Пушкина, Артем Носов, Адриан Шубин, Самуэль Каминас, Дэнис Скоромник, Давид Лаугалис, Артем Калинин и Сауле Драбовичуте вызвали зрительский восторг и овации!

Ребята впервые выступали на настоящей сцене, хотя за плечами у них, новогоднее представление в Maldron Hotel, Русская «Масленица» и открытие экспозиции «Бессмертный полк» в Irish Military War Museum организованное «Русским мостом» и «Мёбиус».

А в воскресенье 28 мая, публике представили мюзикл - «New Стиляги», о молодом поколении музыкантов, о дружбе и любви.

Сценарий «New Стиляги», писался под артистов Юлией Михеревой и сюжет абсолютно отличается от известного фильма..

Особенность мюзикла - его музыкальный ряд, составленный из хитов в джазовой и рок-н-рольной обработке, множество вокальных и танцевальных номеров. Артисты: Ирина Тернов, Илья Китаенко, Людвиг Михерев, Анастасия Наумова, Мария Шаповалова, Дарья Хардинс, Аманда Берзина и Юлия Михерева показали настоящий драйв, публика подтанцовывала и подпевала. Все получили огромное удовольствие от мюзикла, артисты получили шквал аплодисментов от восхищённых зрителей. Старшая группа сформировалась в январе 2017 года. Ребята выступали на поэтическом вечере в Swords Kids Club, на фестивале латышской культуры, принимали участие в съемках флэш-моба «Помни их» ко Дню Победы, читали фронтовые письма в Irish Military War Museum.

Обе премьеры - результат огромной работы театральной студии под руководством Юлии Михеревой. Площадка была предоставлена ирландской школой Scoil Oilibhéar, на которой ребята смогли продемонстрировать свои достижения.

Почетным гостем премьер стал Василий Величкин, второй секретарь Российского посольства, который в приветственном слове отметил важность и значимость подобных мероприятий для русскоязычной диаспоры, для сохранения русского языка и культуры.

Отдельная благодарность визажисту Алене Голубевой за макияж в стиле 50-х. Фотограф Grant MacDonald сохранил в истории момент зарождения профессионального театра.

Наша общая цель – сохранить двуязычным детям русский язык. И не просто сохранить, но и развить, научить читать и понимать стихи Тютчева, Пушкина, Лермонтова. Привить детям любовь к русскому языку – не простая, но очень интересная и важная задача и в этом нам поможет Театр!

Впереди у юных артистов – новые проекты и премьеры!

Приглашаем ваших детей пополнить ряды наших артистов и зрителей!

«Swords Kids Club»: Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords.

Информация по телефонам: 0879792770, 018405163,

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