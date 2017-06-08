Закончился учебный год в школе «Гармония», Лимерик

Ученики и преподаватели русской школы в Лимерике выполнили программу на 2016-2017 учебный год.

Позади уроки и домашние задания, позади весёлые ежегодные праздники осени, зимы и весны, страшненький Хеллоуин и сказочный Новый год, вкусненькая Масленица и радостный «Последний звонок».

Запомнились ученикам конкурсы ребусов и сочинений, день народного творчества, семейная викторина «Что? Где? Когда?», ярмарка игрушек и ставший традиционным музыкальный концерт. Не прошли напрасно уроки чтения и письма, кружки рукоделия и компьютера, ребята многому научились, и теперь будут удивлять, и радовать мам и пап, бабушек и дедушек своими знаниями и умениями. Выпускникам школы желаем успеха в сдаче экзаменов, а всем школьникам, их родителям и учителям тёплого лета, хорошего настроения.

Школа была создана в 2004 году родителями, столкнувшимися с проблемой сохранения детьми родного языка, и прошла долгий путь от семейного клуба до школы с высокопрофессиональными специалистами.

В нашей школе дети поэтапно, последовательно и органично получают навыки и знания, благодаря которым русский язык для них остаётся родным и необходимым – языком, на котором они получают знания, играют, могут общаться, думать и выражать свои мысли. Группы в нашей школе формируются соответственно возрасту и уровню владения языком.

Уроки русского языка и литературы проходят по программам, утвержденным Министерством Образования Российской Федерации, адаптированным к нашим условиям. Также у нас идёт подготовка к экзамену по русскому языку как иностранному на Аттестат Зрелости (Leaving Certificate).

Адрес школы «Гармония»: Limerick Language Centre, 16 Mallow Street.

Дополнительная информация по тел : 087 757 2205 (Валентина) , 085 880 4198 (Регина)

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Web address: www.harmonyLimerick.com