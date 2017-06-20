Творческий вечер Анны Ахматовой и Бориса Анрепа в Муллингаре

На вечер, организованный клубом «Серебряный Век», посвящённый поэтессе Анне Ахматовой и художнику Борису Анрепу, собрались творческие люди разных национальностей со всей Ирландии.

Их объединила любовь к русской культуре и знание русского языка, это и поэты, музыканты, чтецы, журналисты. Звучали стихи Ахматовой, участники вечера услышали рассказы Елены Закарите и Татьяны Булах о судьбе и любви Анны и Бориса, узнали удивительную историю о мозаике с ликом Ахматовой в соборе Муллингара, послушали прекрасную музыку в исполнении Арсена Закаряна и Серджиу Прутяно.

Неожиданным сюрпризом для гостей вечера стало выступление саксофониста из Лондона Элвиса. Скрипка Арсена заставила танцевать всех, включая нашего ирландского гостя, которому ни много ни мало 82 года. Ирландец Джон с восторгом отозвался о музыкантах, заявив, что будет посещать все мероприятия нашего клуба. Певица Анжела Алексеева спела для нас романсы и прочитала гостям свои стихи. Армен, покорил сердца слушателей песнями на армянском языке.

Сергей Дикун сыграл любимые песни и заставил петь всех присутствующих на вечере. Не обошлось и без танцев, под зажигательные одесские мотивы и молдавские напевы все пустились в пляс. Очень приятно, что люди любят стихи, знают литературу.

Русский клуб «Серебряный Век» благодарит всех, кто пришёл на вечер.

Огромное спасибо нашим спонсорам: клинике гипноза в Наване и лично доктору Алексею Иванову, консалтинговой компании Merkonsult, Михаилу Егорову и Александру Афанащенко, адвокату Елизавете Доннери за ваш вклад в развитие нашего культурного сообщества и отзывчивость.

Кстати, на этой встрече мы провели благотворительную акцию в помощь семье Елены Крушниковой и собрали около 600€. Люди не остались равнодушными к чужой беде, низкий им поклон за это.

Русский клуб «Серебряный век» - это сообщество, объединяющее людей, любящих русскую культуру и традиции. Мы связаны общими корнями, культурными и нравственными ценностями, моральными убеждениями. Члены клуба хранят свою самобытность. Сплоченность и поддержка друг друга – залог нашего успеха. Мы считаем - любой человек может раскрыться в полной мере в условиях проживания в чужой стране, внося свой посильный вклад в развитие нашей второй Родины.

«Серебряный век» – сообщество самодостаточных, талантливых, успешных и счастливых людей. Мы воплощаем в жизнь свои мечты, любим, творим, растим своих детей, оберегаем друг друга.

«В планах клуба - творческий вечер, посвящённый творчеству Иосифу Бродского, его жизнь неразрывно связана с Ирландией. Близким другом поэта был недавно ушедший от нас Шеймус Хини, выдающийся поэт Ирландии и лауреат Нобелевской премии. Концерт гитаристов, рождественские встречи у камина. Планы большие, присоединяйтесь к нам и вместе мы проведём незабываемые часы, наслаждаясь музыкой и поэзией» - говорит основатель «Серебрянного века» Кристина Бутусова.

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