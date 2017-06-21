Пушкин в Ирландии – наше все!

Праздник приурочен ко дню рождения поэта и Дню России.

Поддержку фестивалю оказало Правительство Москвы, поэтому удалось многое. В гости приехали: заслуженная артистка России, сценарист и кинорежиссер Наталья Бондарчук, актер Игорь Днестрянский, поэт и переводчик А.С. Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд.

На вечере выступили и ирландские звёзды: скрипач Олег Пономарев и гитарист Дражен Джерек.



Открыли фестиваль почётные гости: торговый советник Посольства РФ в Ирландии Дмитрий Яворовский и посол Ирландии в Австрии Филип Макдона. Дипломаты высказали мысль о том, что именно ценности культуры помогают нам лучше понимать друг друга.

Герцогиня Александра Гамильтон, прапраправнучка А.С. Пушкина и потомок царской семьи Романовых, основатель благотворительного фонда Pushkin Trust, рассказала, как Александр Сергеевич вошел в ее жизнь в сложное для Северной Ирландии время, о том, как он помог ей принять и пережить это. А чтобы понимать время нынешнее, она также рекомендовала обращаться за ответами к Пушкину.



Благодаря удивительно точному и яркому переводу Джулиана Генри Лоуэнфельда, Пушкин стал ближе и ирландцам. Стихи в его переводе и в его исполнении, презентации на английском языке о Пушкине и литературе запомнились многим. «За этот день, я узнал о Пушкине больше, чем за всю мою жизнь» - сказал один из ирландцев.



На фестивале выступали ученики театральной студии Бенефис, руководитель студии Юлии Михерева порадовала своим вокалом. Ученики Ирины Коверда исполнили скрипичные произведения русских и зарубежных классиков.

Радовали глаз картины Елены Демченковой, Натальи Елиной и красочные платки Любы Асаре. Работали художественные и театральные мастерские для детей.



На творческой встрече с Н.С. Бондарчук и И.В. Днестрянским гости познакомились с фильмами о А.С. Пушкине («Одна любовь души моей», «Пушкин. Последняя дуэль»), режиссером которых была сама Наталья Сергеевна, а в роли Пушкина был задействован Игорь Днестрянский. Наталья Сергеевна рассказала о создании этих фильмов, поделилась интересными историями их съемок.

Игорь Днестрянский читал стихи Пушкина. Московские гости держали зал в постоянном внимании и восторге.

Многие гости, посетившие фестиваль, отмечали и атмосферу праздника: доброжелательность, внимание друг к другу царили всюду. Люди улыбались, знакомились.

Дипломат, поэт, переводчик Филип Макдона представит свои переводы Николая Гумилева. В этом году в Ирландии также будет поставлен спектакль «Преступление и Наказание» (Федора Достоевского) в интерпретации Филипа Макдона

А результатом фестиваля стало открытие ирландского филиала международной кино-театральной школы им. С.Ф. Бондарчука в Ирландии. Школа будет работать в Дублине, Дандолке, Наване.

Сайт организации «Русский мост» http://www.russianbridge.ie/

Фото: Иван Русс