День защиты детей в Swords

Праздник открыл Второй секретарь Российского посольства Василий Величкин. Он поздравил гостей с праздником и отметил: «Международный день защиты детей - это очень светлый, радостный и добрый праздник. И это замечательно, что в русской школе проводится большая работа по сохранению русского языка».

По сложившейся традиции наши теперешние первоклассники в этот день получили свой первый документ – удостоверение о полном прочтении Букваря, который вручил им Василий Сергеевич.

Более 100 детей приняли участие в концерте, зрители окунулись в мир детства, а ребята показали всем, какими они стали взрослыми. Яркие номера, красочное украшение сцены, забавные костюмы героев театральной студии создавали праздничное настроение. Театр-студия под руководством Светланы Грицай показала спектакль «Кот-хвастун» по мотивам сказки В. Левшина. Этот занимательный и увлекательный спектакль пришелся по душе и маленьким зрителям, и их родителям. За два года работы нашей студии дети узнали и научились отображать выразительность жестов, мимики, голоса и передавать характерные черты персонажей сказки.

А учащиеся с 1 по 5 классы организовали яркую и творческую программу. Со сцены звучали задорные стихи Хармса в исполнении девочек 4 класса, сценические миниатюры по стихам Л.Чуковского, С.Михалкова, В Маяковского представили ученики с 1 по 5 класс, замечательно удалось ребятам перевоплотиться в героев стихотворения «Кем быть». Продемонстрировали ребята и умение выразительно и артистично представить зарисовки из читаемых произведений, как например, Маша Ведля сделала даже сальто-мортале, читая стихотворение «География всмятку». Все участники старались, выбирали любимые произведения, переживали, волновались и, хочется надеяться, совсем не пожалели об этом. Потому что, участие в концерте - это шанс раскрыть свои способности, выступить со сцены, прожить произведение внутри себя, выразительно преподнести его публике, вложив свою частицу. Сколько удивительных поэтических открытий услышали зрители и выступающие!

Руководитель Русского центра Наталья Скалли поблагодарила родителей, педагогов, наставников – всех, кто отдает детям знания и силы, труд и талант, любовь и заботу. И завершился праздник песней общей финальной песней «Мы маленькие звезды», которая стала символом нашего общего дома под названием «Свордс Хаус».

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