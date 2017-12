Рождественские традиции в Ирландии

Не секрет, что Рождество - праздник семейный. Все стремятся провести это особенное время года со своими родными и близкими.

Ирландцы возвращаются домой со всех уголков земли, покупают тщательно выбранные подарки, запасаются самыми лучшими продуктами и напитками. И вот уже призывно благоухает глинтвейн в кастрюле, в камине уютно трещат дрова, завораживающе блестит мишура. Огоньки на ёлке нежно подсвечивают разноцветные фигурки, прищепленные к веткам, да покачиваются хрупкие стеклянные шарики, возвращая нас в детство. Люди становятся добрее, отзывчивее и щедрее.

Рождественский период для ирландских католиков начинается с предрождественского вечера 24 декабря и заканчивается на Крещение, 6 января.

Вечером 24 декабря во многих домах можно увидеть по горящей свече на подоконнике самого большого окна. Свеча будет гореть всю ночь в честь девы Марии, а ещё эта свеча - приглашение бедным «заглянуть на огонёк», зайти поужинать. На протяжении многих веков, вплоть до 1920 года, англичане пытались навязать ирландцам своё англиканство. Все это время ирландским католическим священникам запрещалось проводить публичные службы и пропагандировать католицизм. Горящая в окне свеча означала, что в доме проживает семья католиков, и была завуалированным приглашением священнику провести службу в этом доме. Соблюдая эту традицию, горящую свечу можно увидеть на подоконнике президентского дворца в Феникс парке.

Традиция украшать вход в дом венком из остролиста (holly), сейчас столь популярная во многих странах мира, зародилась именно в Ирландии. Ветки с красивыми зелёными листьями и красными ягодами были доступным украшением даже для самых малообеспеченных ирландских семей.

Рождественская полуночная служба с 24 на 25 декабря чрезвычайно редка, но очень популярна среди ирландцев, и даже те, кто не часто ходят в церковь, стремятся попасть именно на эту службу, ведь тогда полностью освобождается самый важный день!

В Ирландии Рождество отмечают 25 декабря. Во многих семьях 25 декабря начинается рано, с рассветом. Торопливо стучат по полу маленькие ножки, ведь их обладатели сгорают от нетерпения поскорее развернуть подарки от Санта Клауса и проверить, съели ли его олени оставленную им накануне морковку. Во второй половине дня семья садится за праздничный стол. Традиционное рождественское меню состоит из индейки, фаршированной хлебными крошками с сухофруктами и подающейся с разнообразным гарниром, например с запеченным пастернаком, морковью, картошкой. Среди других популярных блюд рождественского стола часто можно найти ветчину, (особенно хороша ветчина из Лимерика), холодную говядину в специях, мусс из копченой семги, разнообразные паштеты домашнего приготовления, брюссельскую капусту с беконом и многие другие лакомства. А на десерт подаётся рождественский торт, напоминающий пасхальный кулич, а также рождественский пудинг, состоящий из сухофруктов и такого количества брэнди, что его можно хранить хоть целый год. Этот пудинг сервируется со сливками или с маслом, в обоих случаях - с добавлением бренди.

Из современных рождественских традиций можно выделить купание в ирландском море и в атлантическом океане 25 декабря. Отважные купальщики, иногда группами по 3-5 человек, надевают костюмы Деда Мороза, берутся за руки и с визгом и улюлюканьем прыгают в ледяную воду! Эта традиция распространена повсеместно, но самым популярным местом для рождественских заплывов считается 40-фут в дублинском Дан Лири. Многие сотни людей приходят туда в течение рождественского дня, чтобы шокировать свой неподготовленный организм ледяной водой, а потом, уже на берегу, трясясь, пытаются согреться чаем или чем-нибудь покрепче. И только заядлые пловцы, закаляющиеся в течение всего года, знают, что в декабре вода отнюдь не самая холодная, можно даже сказать тёплая, по сравнению с февралем. Но пловцы-моржи об этом помалкивают, чтобы не умалять достижений сотен отчаянных храбрецов.

26 декабря традиционно проводятся футбольные матчи и проходят лошадиные бега. 26 декабря - ещё и день древней традиции Wren Boys Procession. Считается, что эта традиция уходит корнями во времена друидов.

Wren - это маленькая птичка крапивник, многие помнят ее изображение на почтовых марках.

По жестокой древней традиции, крапивника было принято забивать камнями до смерти, накалывать на шест и носить от дома к дому, в надежде получить небольшое пожертвование. Возможно, что столь популярная сегодня традиция ходить в гости к родственникам и друзьям 26 декабря появилась именно тогда. Парни и девушки наряжались в костюмы собственного изготовления и пели куплет следующего содержания:

“The wren, the wren, the king of all birds

on St.Stephen’s Day was caught in the furze”. (Король всех птиц крапивник в день святого Стивена запутался в кустарнике). Эта традиция (к счастью, уже без жертвоприношения крапивника) до сих пор существует в графстве Керри и недавно возродилась в дублинском Сандимаунте и некоторых других местах.

6 января, то есть на двенадцатый день после Рождества, отмечается Крещение.

Крещение ещё называют «маленьким Рождеством» или «женским Рождеством». Традиционно женщины получали шестого января день отдыха от домашних хлопот и, собравшись в группы, шили и общались. До сих пор эта традиция довольно популярна, только теперь женщины собираются в ближайшее к шестому января воскресенье, и не для того, чтобы шить, а чтобы поесть сладостей и немножко посплетничать.

6 января полагается снимать ёлочные украшения и убирать ёлку. Считается очень плохой приметой убрать ёлку до Крещения!

Елена Аллилуева-Лориган