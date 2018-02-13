Такой интересный «День всех влюбленных»

Наш постоянный корреспондент Елена Аллилуева собрала интересные факты о самом романтическом празднике и том, как его справляют в Ирландии и в мире.

День Святого Валентина занимает почетное место среди зимних праздников.

Стратегически он удачно расположился 14 февраля, когда энергия у людей вновь бьет ключом, а не тратится вся на переваривание различных аналогов оливье, да и фигуры влюблённых уже начали обретать чуть отличные от шара формы.

Во многих странах мира этот день символизирует любовь и верность.

Итак, раз изможденные рождественско-новогодними пиршествами организмы влюблённых потихоньку начинают восстанавливаться, пора вспомнить о высоких материях....

О Святом Валентине доподлинно известно только то, что он жил в третьем веке нашей эры и был римским священником. Согласно преданию, Святой Валентин был арестован, подвержен пыткам и казнен 14 февраля 270 (269) года от Рождества Христова. Его вина была в том, что он проводил церемонии бракосочетания в период войны, а это было строго запрещено, ведь женатые мужчины освобождались от воинской повинности.

Легенда гласит, что, будучи заключённым в темницу, Святой Валентин увлёкся глухой дочерью тюремщика, излечил её своими молитвами, а в день казни оставил ей любовное послание с подписью «твой Валентин». А согласно менее романтичной, но более возвышенной версии развития событий, дочь тюремщика была не глуха, а слепа, а также она была совсем маленькой девочкой. Так что св. Валентин исцелил её совершенно бескорыстно. В любом случае, окончание обеих легенд одинаково: в день своей казни, св. Валентин все-таки написал дочери тюремщика какую-то записку и подписал её «твой Валентин».

Римский мученик впоследствии был причислен к лику святых, а в «Средние века» стал считаться покровителем влюблённых.

Большинство традиций, связанных с празднованием дня Святого Валентина, широко используются коммерсантами. Они также реализовали запасы после Рождественских распродаж, а до Пасхальной торговли еще далеко, и «День всех влюбленных» приходится как никогда кстати!

Среди наиболее распространённых составляющих компонентов этого праздника можно отметить следующие: завтрак с шампанским, собственноручно принесённый в постель любимой девушке; дюжина красных роз; шоколад и романтическая открытка; поход в дорогой ресторан на ужин при свечах, подарок. Согласно статистике, мужчины покупают 75% от общего объема цветов, зато женщины покупают 85% подарков и открыток. В Ирландии День св. Валентина отмечает почти исключительно влюблённые пары, но в некоторых других страх все совсем иначе. Примечательно, что в США наибольшее количество открыток с поздравлениями получают учителя, далее следуют поздравления детям и родителям. Только затем идут поздравления возлюбленным и замыкают список поздравления питомцам, 3-4% которых даже получат подарок. А в Финляндии День Святого Валентина посвящён друзьям, а не возлюбленным.

Каждый год в мире покупают 1 миллиард открыток-валентинок! А вот во времена правления королевы Виктории считалось дурной приметой отправлять «Валентинки».

В среднем, 220,000 предложений руки и сердца ежегодно делается в этот день.

Любопытна связь Ирландии со Святым Валентином. В 1835 году ирландский проповедник Джон Спратт получил в дар от Римского престола мощи cв. Валентина. Мощи и по сей день покоятся в Кармелитской церкви в Дублине, основанный Спраттом а 1827 году, за два года до эмансипации католиков. В течение всего года влюблённые пары приходят в эту церковь, расположенную на Уайт-фрайар стрит, за благословением. А 14 февраля там походит ещё и церемония освящения обручальных колец.

Ещё одна прекрасная ирландская традиция - это посещение в день св. Валентина мыса Хоут, ведь именно там Леопольд сделал предложение своей Молли в романе «Улисс» Джеймса Джойса.

Всем любви, радости, позитива!

Как говорят ирландцы, «Le Grá», то есть «с любовью» от редакции Нашей газеты.