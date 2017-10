Впервые ирландский паб получил звезду «Мишлена»

Звезды «Мишлена» присуждает ежегодный кулинарный путеводитель «Красный гид Мишлена» на основании рекомендаций профессиональных гурманов, инкогнито путешествующих по стране. «Гид Милена» основал французский производитель шин Андре Мишлен для удобства автолюбителей. Если ресторан имеет одну звезду — это очень серьезная награда. Две звезды — блюда ресторана уже могут рассматриваться как произведения искусства. Три звезды имеют рестораны с авторской кухней величайших, зачастую потомственных шеф-поваров — гениев своего дела. ... Поэтому главное лицо в ресторане — это шеф-повар.

The Wild Honey, получил звезду по версии Michelin Guide to Great Britain and Ireland 2018.

Мишленовским пабом в Лисдонварна управляют шеф-повар Эйдан МакГра и его супрпга Кэйт.

Гид Мишлена отметил, что кухня The Wild Honey – «образец лучшей французской кухни с глубоким ирландским влиянием». Ирландский паб в Клэр стал 13м рестораном на острове имеющем «Мишленовскую звезду», остальные 12 номинантов являются ресторанами.

В Дублине одну звезду имеют Chapter One, L’Ecrivain, The Greenhouse и Heron & Grey, две звезды у Patrick Guilbaud. В Голвей два ресторана со «звездой» - Aniar и Loam.

Несколько «мишленовских» ресторанов есть в графстве Килкени, одна звезда у ресторана при Cliff House Hotel в Ардмор, Ватерфорд. Два «мишленовских» заведения в Белфасте Deane’s Eipic и Ox. Единственный ирландский претендент на 3ю звезду Patrick Guilbaud пока не подтвердил свой статус. Первая звезда Дублинскому ресторану была вручена в 1996 году.

Ирландские рестораны с «Мишленовской звездой»

Две звезды:

Restaurant Patrick Guilbaud, Dublin

Одна звезда:

Aniar, Galway

Campagne, Kilkenny

Chapter One, Dublin

L’Ecrivain, Dublin

Eipic, Belfast

The Greenhouse, Dublin

Heron and Grey, Dublin

The House (Cliff House Hotel), Ardmore

Lady Helen Restaurant (Mount Juliet Hotel), Kilkenny

Loam, Galway

Ox, Belfast

Wild Honey Inn, Lisdoonvarna, Co Clare