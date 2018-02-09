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Дублин для любителей Виски

Дублин для любителей Виски

Автобусная компания DoDublin предлагает любителям ирландского спиртного однодневный тур по дублинским вискокурням.

Первая остановка - Teeling Whiskey Distillery здесь гостям покажут действующее производство и предложат попробовать новые бренды исторической вискокурни.

Следующая остановка у «Старой вискокурни Джемесона». Она теперь не действует, производство перенесено в Корк, но знаменитый янтарный напиток, секрет изготовления которого сохраняется веками, представлен в широком ассортименте.

Все участники экскурсии получат памятные подарки.

Первые туры состоятся 10, 17 и 24 февраля, цена тура €50

Подробности : http://thetaste.ie/wp/product/dodublin-whiskey-trail/

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Опубликовано в Ирландия
Теги
"Наша газета"

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