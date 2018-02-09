Дублин для любителей Виски

Первая остановка - Teeling Whiskey Distillery здесь гостям покажут действующее производство и предложат попробовать новые бренды исторической вискокурни.
Следующая остановка у «Старой вискокурни Джемесона». Она теперь не действует, производство перенесено в Корк, но знаменитый янтарный напиток, секрет изготовления которого сохраняется веками, представлен в широком ассортименте.
Все участники экскурсии получат памятные подарки.
Первые туры состоятся 10, 17 и 24 февраля, цена тура €50
Подробности : http://thetaste.ie/wp/product/dodublin-whiskey-trail/