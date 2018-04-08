Добро пожаловать в «Великую Ложу Ирландии»!

Возможно, визит в это загадочное здание немного приподнимет завесу тайны над масонской ложей и поведает некие разгадки до этого нам неведомые. Далеко не каждая тема вызывает столь противоречивые суждения как масонство. «А Вы не боитесь тайных Орденов и Обществ? Кто и для чего их создавал, и какие тайны они пытались, стараются сохранить и скрыть?»

Попробуем разобраться хоть немного.

Масонство - это общество вольных каменщиков, образованное в Средние века. Владея тайными знаниями, они посвящали в них только учеников. Простым простолюдинам эти знания были недоступны. Масоны считаются старинным тайным орденом. Его члены правят миром, сосредоточив в своих руках большую часть денег и верша судьбы звоном монет. Секреты богатства этого ордена до сих пор до конца не раскрыты. Рассказывают о позитивной роли масонов о том, что современные масоны в основном занимаются благотворительностью, помогают неимущим.

Существуют основные три степени в масонстве: Ученик — степень посвящения, которая делает кандидата масоном; Подмастерье — промежуточная степень, связанная с обучением; Мастер — третья степень, необходимая для полноценного участия в масонской жизни. Большая часть американских президентов в том числе Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн были масонами. Исключением стал лишь Джон Кеннеди, не удостоивший масонов своим вниманием.

В Ложу не принимают женщин, но в некоторых странах в настоящее время бросают вызов этому факту. «Великая женская ложа Франции» (фр. Grande Loge féminine de France) — французская либеральная масонская ложа, членами которой могут быть только женщины.

Посетить Ложу интересно по нескольким причинам. Здесь царит особая атмосфера уюта, роскоши и загадочной истории. Датой основания «Великой Ложи Ирландии» считается 1725 год. В 1869 году открылось специально построенное здание для ирландских масонов на улице Molesworth в Дублине.

Символы масонов

В масонской символике много древнеегипетских символов и обрядов. Каббала - это тайное учение внутри иудаизма. Чтобы знать каббалу, нужно знать иврит, каждая буква зашифрована. Каббала - это тайные смыслы, знаки, математические расчеты - сложнейшая наука с мистической составляющей. Тайные знаки можно увидеть в залах Ирландской Ложи, тут же загадочные потайные двери в секретные помещения.

Символы, которые остались с тех времен, когда первые масоны занимались строительством храмов - грубый камень и инструменты для обработки: молот, кельма, наугольник и циркуль.

Пол - черный и белый в форме шахматной доски, олицетворяет свет и тьму.

Всевидящий глаз

Самый известный символ - глаз в треугольнике (пирамиде) или всевидящее око- All-Seeing Eye, изображенное на банкноте номиналом 1$. Это главный символ масонов, а латинская надпись - «новый мировой порядок». Пирамиды выполняют замысел Бога. Они дают возможность задуматься о смысле жизни, почувствовать величие и загадочность необыкновенных сооружений.

Королевская арка в Chapter Room из Египта и головы сфинксов. Этот зал подчеркивает причастность к священной касте, силам и древним тайнам Египта. Это, вероятно, также происходит от увлечения египтологией в 1860-х годах, когда он был построен. Сфинксы в натуральную величину, церемониальное кресло под экзотически окрашенным египетским балдахином - вход в Храм Соломона, стулья с козлиными ногами. Здесь принимают решение о вступлении новых братьев. Члены ложи, голосующие за вступление, используют белые камни (в ритуале чаще всего используются шарики или бобы) те, кто против — чёрные.

Еще один знакомый символ масонства - Двуглавый орел!

Гид с удовольствием рассказал, что этот орел - эмблема 33-го и Последнего Градуса Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. Кстати, современный герб России – прямой наследник «Византийского Орла» с опущенными крыльями и символ причастности монаршей династии к масонскому таинству.

Незабудка

Еще один интересный артефакт. В начале 1934 года, вскоре после прихода Гитлера к власти, стало очевидно, что масонство находится в опасности.

Тогда впервые был использована незабудка как масонский символ, чтобы члены Ложи могли узнавать друг друга. А 1938 году значок в виде незабудки был выбран в качестве знака «Зимней помощи», но уже для нацистской организации, собиравшей средства на перевооружение. Из-за этого совпадения масоны больше не могли использовать незабудку как тайный знак принадлежности к обществу.

После Второй мировой войны незабудка вновь стала использоваться как масонский знак в 1948 году. Масоны всего мира до сих пор носят этот знак как напоминание обо всех пострадавших во имя масонства, особенно при нацистском режиме.

Великая ложа Ирландии в Дублине проводит регулярные экскурсии в летние месяцы, в другое время надо с ними связаться и заранее записаться на экскурсию, обратившись к сотруднику Grand Lodge Staff.

Стоимость посещения €2.

Grand Lodge of Ireland Freemasons’ Hall 17-19 Molesworth Street Dublin 2 Ireland

Автор: Оксана ОКэрролл

Фото: Иван Русс