Лучшие пляжи Ирландии

В Ирландии наступает короткое лето. «Наша газета» решила собрать лучшие места для отдыха и водных процедур в Ирландии.

Десять лучших пляжей Ирландии

Справочник Tripadvisor назвал лучшими пляжи в Керри, Корке, Донегал, Галвей и Слайго.

Inch beach на полуострове Дингл был назван лучшим. С пляжа протяженностью 5 километров открывается вид на Slieve Mish и MacGillicuddy Reeks. Ирландский пляж в Дингл, возможно, самый лучший в мире, - говорится в Tripadvisor.

Несколько пляжей из первой десятки находятся на популярном маршруте Wild Atlantic Way.

Inchydoney beach в Западном Корке получил второе место уже второй год подряд.

Dog’s Bay beach in Roundstone, Co Galway стал третьим в ирландской десятке.

Вот список первой десятки ирландских пляжей:

Barleycove Beach, Schull, Co Cork

Coumeenoole Beach, Dingle, Co Kerry

Maghera Beach and Caves, Ardara, Co Donegal

Silver Strand Beach, Malin Beg, Co Donegal

Derrynane Beach, Caherdaniel, Co Kerry

Strandhill Beach, Strandhill, Co Sligo

Banna Strand, Tralee, Co Kerry

Самые отважные могут примкнуть к сообществу «натуристов», любящих поплавать в 12-градусной воде голышом на пляже Hawk Cliff в пригороде Дублина – Долки.

Местная ассоциация натуристов и городской совет признали купальни на Ховк Клифф первым нудистским пляжем в Ирландии.

Растет и количество городских мест для купания в столице Ирландии.

В марте были восстановлены 132-летние купальни в Клонтарф, а уже в апреле начались работы по восстановлению Викторианской купальни на набережной в Дан-Лири.

Общая стоимость работ составила €10 миллионов. Предполагается, что работы будут закончены в 2020 году.

Для тех же, кто предпочитает теплое море и жаркое солнце, Tripadvisor рекомендует Карибский пляж Grace Bay, который стал лучшим в мире, и La Concha Beach в Сант Себастьяне, возглавивший Европейскую десятку.

Десять лучших пляжей в Европе

1. La Concha Beach, Сан Себастьян, Испания

2. Elafonissi Beach, Элафонисси, Греция

3. Falesia Beach, Olhos de Agua, Португалия

4. Fig Tree Bay, Проторас, Кипр

5. Bournemouth Beach, Бонемус, Великобритания

6. Kleopatra Beach, Аланья, Турция

7. Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Сицилия, Италия

8. Balos Beach and Lagoon, Kissamos, Крит, Греция

9. Playa de Ses Illetes, Форевентура, Испания

10.Playa de Las Canteras, Лас Пальмас, Гран Канария, Испания

Десять лучших пляжей в мире

1. Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos

2. Baia do Sancho,Бразилия

3. Varadero Beach, Куба

4. Eagle Beach, Аруба

5. Seven Mile Beach, Seven Mile Beach, Каймановы острова

6. La Concha Beach, Сан Себастьян, Испания

7. Clearwater Beach, Florida, США

8. Seven Mile Beach, Negril, Ямайка

9. Bavaro Beach, Bavaro, Доминиканская Республика

10.Playa Norte, Isla Mujeres, Мексика