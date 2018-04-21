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Лучшие пляжи Ирландии

Лучшие пляжи Ирландии

В Ирландии наступает короткое лето. «Наша газета» решила собрать лучшие места для отдыха и водных процедур в Ирландии.

Десять лучших пляжей Ирландии

Справочник Tripadvisor назвал лучшими пляжи в Керри, Корке, Донегал, Галвей и Слайго.

Inch beach на полуострове Дингл был назван лучшим. С пляжа протяженностью 5 километров открывается вид на Slieve Mish и MacGillicuddy Reeks. Ирландский пляж в Дингл, возможно, самый лучший в мире, - говорится в Tripadvisor.

1 Inch Beach Kerry

Несколько пляжей из первой десятки находятся на популярном маршруте Wild Atlantic Way.

Inchydoney beach в Западном Корке получил второе место уже второй год подряд.

2 Inchydoney Cork

Dog’s Bay beach in Roundstone, Co Galway стал третьим в ирландской десятке.

 3 Dogs Bay Galway

Вот список первой десятки ирландских пляжей:

Barleycove Beach, Schull, Co Cork

4 Barleycove Cork

Coumeenoole Beach, Dingle, Co Kerry

5 Coumeenoole Kerry

Maghera Beach and Caves, Ardara, Co Donegal

6 Maghera Donegal

Silver Strand Beach, Malin Beg, Co Donegal

7 Silver Strand Donegal

Derrynane Beach, Caherdaniel, Co Kerry

8 Derrynane Kerry

Strandhill Beach, Strandhill, Co Sligo

9 Strandhill Sligo

Banna Strand, Tralee, Co Kerry

10 Banna Strand Kerry

Самые отважные могут примкнуть к сообществу «натуристов», любящих поплавать в 12-градусной воде голышом на пляже Hawk Cliff в пригороде Дублина – Долки.

Hawk Cliff

Местная ассоциация натуристов и городской совет признали купальни на Ховк Клифф первым нудистским пляжем в Ирландии.

Растет и количество городских мест для купания в столице Ирландии.

В марте были восстановлены 132-летние купальни в Клонтарф, а уже в апреле начались работы по восстановлению Викторианской купальни на набережной в Дан-Лири.

Dun Laoghaire

Общая стоимость работ составила €10 миллионов. Предполагается, что работы будут закончены в 2020 году.

Для тех же, кто предпочитает теплое море и жаркое солнце, Tripadvisor рекомендует Карибский пляж Grace Bay, который стал лучшим в мире, и La Concha Beach в Сант Себастьяне, возглавивший Европейскую десятку.

 

Десять лучших пляжей в Европе

1. La Concha Beach, Сан Себастьян, Испания

2. Elafonissi Beach, Элафонисси, Греция

3. Falesia Beach, Olhos de Agua, Португалия

4. Fig Tree Bay, Проторас, Кипр

5. Bournemouth Beach, Бонемус, Великобритания

6. Kleopatra Beach, Аланья, Турция

7. Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Сицилия, Италия

8. Balos Beach and Lagoon, Kissamos, Крит, Греция

9. Playa de Ses Illetes, Форевентура, Испания

10.Playa de Las Canteras, Лас Пальмас, Гран Канария, Испания

 

Десять лучших пляжей в мире

1. Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos

2. Baia do Sancho,Бразилия

3. Varadero Beach, Куба

4. Eagle Beach, Аруба

5. Seven Mile Beach, Seven Mile Beach, Каймановы острова

6. La Concha Beach, Сан Себастьян, Испания

7. Clearwater Beach, Florida, США

8. Seven Mile Beach, Negril, Ямайка

9. Bavaro Beach, Bavaro, Доминиканская Республика

10.Playa Norte, Isla Mujeres, Мексика

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Опубликовано в Ирландия
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