Граффити «Мюралс» – история борьбы за ирландскую независимость

Нигде в мире люди, придерживающиеся противоположных политических взглядов и относящиеся к различным конфессиям, не выражают свои взгляды на стенах домов так красочно и масштабно, как в Белфасте и Дерри.

Большинство настенных росписей отражает историю сложных и зачастую кровавых отношений между ирландцами и англичанами, республиканцами и лоялистами, католиками и протестантами.

Начиная с 1970-х годов в городах Северной Ирландии появилось около двух тысяч подобных стен.

Часть граффити рассказывают об истории ирландско-английских отношений.

Во время Английской революции XVII века власть англичан ослабла, и ирландцы подняли восстание: с 1641 по 1651 год просуществовала независимая Конфедерация Ирландия. Однако в 1649 году английские войска под предводительством Кромвеля вторглись в Ирландию и с невероятной жестокостью, особенно по отношению к католикам, подавили восстание. Население страны сократилось с 1,5 миллионов человек до 850 тысяч.

Ирландские республиканцы ненавидят Кромвеля до сих пор, а лоялисты (сторонники Британской короны), напротив, часто изображают его в своих настенных работах.

Юнионистская стена в память об Оливере Кромвеле

Во время Славной революции в Англии в 1688 году ирландцы поддержали правящего монарха-католика Якова II Стюарта. Однако в результате переворота к власти пришел его племянник, протестант родом из Нидерландов — Вильгельм Оранский. По названию королевского дома Оранж-Нассау в конце XVIII века было создан протестантское братство, поддерживающее британское правление в Ирландии — Орден Оранжистов, который существует и по сей день.

Юнионистская стена в память о Вильгельме Оранском

В XIX веке продолжалась активная колонизация ирландских земель англичанами и шотландцами, и как следствие, ирландцы начали активно эмигрировать в США: за пять лет уехало около полутора миллионов человек, а отток населения из страны продолжался и в XX веке. В 1845-1849 годах в результате заражения картофельных посадок фитофторой разразился голод.

Республиканская стена в память об Ирландском голоде 1845-1849 гг

В 1916 году произошло известное Пасхальное восстание: заговорщики заняли центр Дублина и некоторое время противостояли британским войскам. Сначала население посчитало повстанцев предателями, однако их мужественное сопротивление и быстрая казнь лидеров мятежа изменили общественное мнение. Участники Пасхального восстания часто становятся героями настенных рисунков республиканцев.

Республиканская стена, посвященная пасхальному восстанию

В 1921 году состоялись парламентские выборы в Южной Ирландии, а конце 1921 года был заключен англо-ирландский договор, по которому Великобритания признала Ирландию английским доминионом, т.е. Ирландия получила автономию. В 1922 году было создано государство, получившее название «Ирландское свободное государство». Хотя в него вошли и Северная, и Южная Ирландия, Северная Ирландия сразу же воспользовалась правом на отделение и вошла в состав Соединенного королевства. Среди ирландских республиканцев и в ИРА произошел раскол: часть поддержала Ирландское свободное государство, а часть ушла в подполье и начала борьбу за присоединение Северной Ирландии к Южной.

Стена бойцов ИРА

С 1950-х в Северной Ирландии обострилась борьба между сторонниками независимости и воссоединения с Республикой Ирландией, которых называют республиканцами или националистами, и лоялистами или юнионистами, то есть сторонниками британской монархии и Унии 1800-го года, желающими оставаться в составе Соединенного королевства. Политические разногласия усугубляются религиозными: при том, что большинство населения Республики Ирландии — католики, на севере острова 2/3 населения составляют протестанты и только 1/3 — католики. Вооруженные столкновения происходили между членами ИРА и юнионистскими протестантскими организациями, многие из которых являются террористическими: «Ольстерские добровольческие силы», «Силы волонтеров-лоялистов», «Ассоциация обороны Ольстера», «Оранжевые волонтеры» и др. Их аббревиатуры часто появляются на стенах лоялистов.

Стена юнионистов

В 1950-е годы произошел всплеск террористической активности ИРА. После того, как в 1955 году арестовали депутатов от партии «Шинн Фейн», в 1956 году ИРА провела 600 военных акций в Ольстере. Британская полиция начала активно проводить расследования и аресты, но напряженность только усиливалась.

Период с конца 1960-х по конец 1990-х в называется «Волнениями» (The Troubles) и был отмечен террористическими актами и жестокими вооруженными столкновениями между республиканцами, юнионистами и британскими силами порядка. В 1969 году в Дерри и в Белфасте произошли массовые вооруженные столкновения между протестантами-юнионистами и католиками-республиканцами. После столкновений 1969 года в Белфасте начали возводить «Линии мира»: стены из кирпича, железа и стали, которые отделяют католические и протестантские районы города: ворота в стенах открывают днем и закрывают на ночь, в Белфасте их около двадцати.

Линия мира в Белфасте

В 1972 году был распущен североирландский парламент, и введено прямое правление: по стране прокатилась волна беспорядков и восстаний, которые привели к печально известному «Кровавому воскресенью», когда во время демонстрации католиков в Дерри британские войска убили тринадцать безоружных человек.

Мемориал в Дерри

Республиканцы часто изображают революционеров, борцов за права угнетенных и демонстрируют солидарность со странами и народами, борющимися за независимость: на стенах можно увидеть портреты Нельсона Манделы, Мартина Лютера Кинга, Махатмы Ганди, Фредерика Дугласа, Че Гевары, а также флаги Палестины, Каталонии и Страны Басков.

Республиканская граффити "Свободу Каталонии!"

Настенные росписи неполитического характера в Северной Ирландии встречаются нечасто, и в основном они посвящены спорту — прежде всего, футболу.

Редкая стена сл спортивной тематикой, но республиканским уклоном. Изображены игроги гельского футбола.

Также есть несколько стен с изображением «Титаника». Легендарный пассажирский лайнер был построен именно в Белфасте.

Фото: Владимир Назаров

http://www.vltramarine.ru/mag/streetart/history/1225