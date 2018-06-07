8 удивительных пляжей в часе езды от Дублина

Лето в Ирландии не такое жаркое, но тем не менее очень ожидаемое, а где провести солнечный день как не на морском берегу? В преддверии купального сезона мы решили рассказать о замечательных пляжах, которые находят поблизости от ирландской столицы.

Пляжи Киллайни и White Rock, Дублин

Задний двор дома Боно, именно там находится жилище лидера U2, сохранил свой «Синий флаг» (сертификат качества пляжа) в этом году – и не удивительно: этот широкий пляж сравнивают с Неаполитанским заливом. Его жемчужина – Белая скала, спрятавшаяся в северной части бухты. Во время отлива эта песчаная ниша кажется лишь продолжением основной части пляжа, но во время прилива она становится особым местом. Отрезанная от остального пляжа, от остального мира, она превращается в настоящее пристанище для души и тела. Плеск прибоя и стук камней – точно «кости в мешке» – заглушает шум изредка проходящих поездов. Вдоль Вико-роуд есть ограниченное число парковочных мест.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 16 км. Время в пути: 35 минут.

Северный и южный пляж в Скеррис

Немного мест вдоль побережья на севере Дублина могут состязаться со Скеррис в плане мест для плавания. Южный пляж хорош для заплывов вглубь, однако, если морской ветер превращает его в бушующую стихию, можно укрыться на Северном пляже, который остаётся спокойным в любую погоду. Развлечения, прибрежные озёра, прогулки вдоль моря, места для игр, островки, закаты над гаванью и виды на очаровательный полосатый чёрно-белый маяк на острове Рокабилл – в Скеррис есть всё. Местные жители считают, что в Stoops лучшие креветки и крабы в Северном Дублине, а за пинтой стоит зайти в Joe Mays.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 30 км. Время в пути: 38 минут.

Серебряный пляж, графство Виклоу

Когда облака расходятся, показывается голубое небо, и солнечные лучи заливают побережье, Серебряный пляж выглядит как обложка глянцевого журнала. Это частный пляж, на который можно попасть через кемпинг-парк Волоханс (Wolohan’s Camping & Caravan Park), расположенный на R750 к югу от города Виклоу, за €8 с машины – но эти деньги будут потрачены не зря. Спустившись к бухте по крутым каменным ступеням, вы обнаружите карамельный песок, бирюзовую воду и пятна плюща, травы и жимолости на склонах утёсов. Невероятно, но в фильме «Граф Монте-Кристо» (2002) вместо Лазурного берега снимался именно этот пляж – да-да, он настолько красив.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 53 км. Время в пути: 60 минут.

Дамская пещера, Грейстонс

Если Брей приносит на восточное побережье энергию Блэкпула, то Грейстонс готов предложить вам частичку Пэдстоу. В этом аккуратном городке, расцветшем после строительства железной дороги в 19 веке, туристы скорее попробуют смузи и чаудер с морепродуктами, чем леденцы и сахарную вату.

В городе есть два потрясающих пляжа – северный и южный, но настоящая жемчужина расположена посередине. В Дамской пещере (Ladies’ Cove) есть и скалы для прыжков в воду, и песок для детей, и пляжи, где можно найти кучу всего интересного, и актинии во время отлива. А после обязательно зайдите подкрепиться в The Happy Pear или Cafe Grey.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 31 км. Время в пути: 46 минут.

Тауэр-бэй, Портрейн

В ясный день виды с утёсов Тауэр-бэй простираются от маяка на острове Рокабилл на севере графства Виклоу до горы Шугарлоуф на юге. Здесь многое притягивает внимание: морские птицы над островом Ламбей, парусники возле острова Ireland’s Eye и полосатые башни Pigeon House в Пулберг. Пляж Портрейна недавно получил Синий флаг, и несмотря на то, что он простирается всего на 2 км, эта уютная бухта – его самое красивое место.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 24 км. Время в пути: 35 минут.

Беттистаун и Лейтаун, графство Мит

В Беттистаун есть свой доктор Джекил и свой мистер Хайд. В зависимости от времени поездки вы обнаружите там толпы туристов, кучу машин на пляже и ворон, подозрительно косящихся на вашу картошку-фри – или ворота на модный, почти космополитный, золотой берег графства. Прогуливаясь вдоль поросших травой холмов, можно дойти аж до берегов реки Бойн, а в сентябре здесь проходят ежегодные скачки в Лейтаун. Лучшая картошка-фри – в Macari’s, и там же, по словам местного населения, делают отличную пиццу.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 43 км (через М1). Время в пути: 40 минут.

Лохшинни, графство Дублин

Ничегонеделанье – не только законное, но и зачастую самое приятное времяпрепровождение на пляже. И немногие места так подходят для этого, как маленькая сонная рыбацкая деревушка Лохшинни, с уютной бухтой и полукруглым песчаным пляжем. Понаблюдайте, как меняющееся освещение подчёркивает зелёные поля на вершинах утёсов, ведущих к башне Мортелло напротив пляжа Лохшинни. Восхититесь живописной гармонией бухты близлежащего острова Ламбей. Погрузитесь в мир историй о контрабандистах, убийствах и кораблекрушениях во время прогулки Тысячелетия Лохшинни (Loughshinny Millennium Walk). Этот уголок пляжного уединения находится между Раш и Скеррис, просто следуйте указателю Trá (пляж) от береговой дороги.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 30 км. Время в пути: 40 минут.

Бархатный пляж, Портмарнок

Обширная полоса гладкого песка Бархатного пляжа идеально подходит для любых игр и развлечений. А когда захочется отдохнуть от игр, можно отдохнуть на месте для пикника с захватывающими видами островов Ireland’s Eye и Ламбей. Летом, может быть, сложно найти место на парковке у более популярного Северного пляжа, поэтому в жаркий сезон отправляйтесь на Южный пляж. Отсюда добраться до песчаного берега можно за пять минут по обозначенной указателями дорожке вдоль дюн. А ещё можно сесть на автобус номер 32B или 42 от центра Дублина до Северного пляжа.

Расстояние от О’Коннел-стрит: 14 км. Время в пути: 30 минут.