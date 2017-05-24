Ирландский музей, где историю можно потрогать руками

Сама структура построена по принципу новомодного «контактного» зоопарка или фермы направленных на знакомство детей, выросших в городе с живой природой, жизнью села, только здесь, все желающие могут прикоснуться к более страшным особенностям человеческой жизнедеятельности – оружию.

В выходные 13 и 14 мая Вилли пригласил всех отметить расширение военного парка и музея. Хорошим дополнением в экспозиции стала постоянная выставка «Бессмертный полк», посвященная ветеранам «Великой отечественной войны», родственники которых проживают в Ирландии.

Об экспонатах музея рассказывает сам Вилли, а так же многочисленные энтузиасты исторических реконструкций.

«Я начал собирать свою коллекцию, будучи еще мальчишкой» - говорит Салливан и с упоением рассказывает, где он приобрел то или иное оружие, форму, пушку или танк. Стоит отметить, что на открытии расширенной экспозиции присутствовали любители исторических реконструкций не только из Ирландии. Англичане, немцы, поляки и русские с удовольствием красовались в исторической военной униформе и рассказывали об особенностях военных действий своих дедов и отцов. Так поляки в форме «Войска польского» образца 60х-70х годов прошлого столетия честно рассказали об участии их дедов в подавлении «Пражской весны» в 1968 году.

Экспонаты музея разбросаны, как по национальным стендам, есть экспозиции, посвященные британской, советской, немецкой армиям, так и по отдельным видам вооружения.

Есть стенд посвященный оружию самого массового поражения - автомату Калашникова. Под флагами африканских стран и освободительных движений – красуются «АК» производства Китая, Румынии, Чехословакии и его реинкарнации в различных автоматах других стран. Правда прототип АК – немецкая штурмовая винтовка StG 44, все же находится в немецкой экспозиции.

Еще Вилли расположил экспонаты по месту их приобретения. Так зенитное орудие производства СССР оказалось на стенде «Вермахта», поскольку было приобретено на аукционе немецкой трофейной техники.

Отдельный витраж посвящен армии Ирландии со времен «Ирландских волонтеров» до современности.

Вообще, стоит отметить, чтобы Ирландский Военный Музей стоит посещать с профессиональным военным или любителем истории, который расскажет об особенностях вооружения, техники и обмундирования разных стран.

На территории парка прилегающего к музею расположены, игровые площадки, поляна для военных инсталляций, танкодром и небольшой рынок.

Кстати, торговцы так же с удовольствием рассказывают о своих товарах, многие из которых крайне редки.

В парке можно организовать барбекю, вечеринку или торжество в стиле «милитари»

Адрес Irish Military War Museum в интернете: http://imwm.ie/

Добраться по М1 до съезда № 10 на Коллон. Координаты GPS 53.7642457,-6.4708175

Музей открыт с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника

Стоимость билета для взрослого - €10, детский - €8, семейный - €25.

Можно заказать поездку на БТР или танке, а так же уроки вождения боевой техники.

Справки по телефону: (041) 981 9501