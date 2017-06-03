Парки и сады Ирландии. Поместье Фармли, сады Маунт Ушер и поместье Киллрудери

Наша читательница Тамара Алексеева рассказала о Поместье Фармли (Farmleigh house) в Дублине, садах Маунт Ушер (Mount Usher) в Ашфорде и поместье Килрудери (Killruddery house and gardens) в Брей, графство Виклоу, которые она посетила вместе с компанией Avor travel.

Как мне нравится наш Изумрудный остров, его чудесная природа и исторические достопримечательности, так бережно хранимые местными жителями!

Как только позволяет погода, стараюсь куда-то уехать и увидеть что-то новое, поэтому с радостью, присоединилась к однодневной экскурсии с фирмой Avor travel по садам и паркам Ирландии.

Поместье Фармли

Первым нашим объектом по плану был Farmleigh house - дом семьи Гиннесс он находится совсем рядом с Феникс парком.

На протяжении нескольких веков Фармли принадлежал известной в Ирландии семье пивоваров. В 1999 году дом был продан Ирландскому правительству, бережно отреставрирован и служит теперь местом приема высоких государственных гостей. Если нет знаменитых постояльцев, то по воскресеньям 25 счастливчиков могут попасть на экскурсию по дому совершенно бесплатно. Бенджамин Гиннесс, один из потомков династии, был увлечённым библиофилом и коллекционером, благодаря ему в доме есть великолепная библиотека с множеством редких изданий, первыми экземплярами всех ирландских авторов, в том числе, «Гулливер» Свифта, архивными материалами, подшивками ирландских газет - более 5000 экземпляров. Так и хотелось задержаться здесь, побродить вдоль стеллажей с раритетами, потом уютно усесться на кожаный диван и почитать, нырнув с головой в пучину истории.

И женский будуар в светлом элегантном стиле, и столовая в стиле Людовика XV со старинными гобеленами из коллекции испанской королевы Марии Кристины и накрытым для обеда столом, и кабинет с потайной комнатой, где проходили деловые встречи хозяина - каждая из комнат неповторимая. Впечатляет вестибюль с чудесными колоннами, камином, скульптурами и лестницей, ведущей в спальные покои, они не предназначены для посещения туристов. Мы заглянули в Нобелевскую комнату, она небольшая, посвящена ирландским нобелевским лауреатам по литературе.

А ещё примечателен камин, а над ним ... окно. Очень оригинально! Можно наблюдать присутствие сразу четырёх стихий: огонь в камине, земля с деревьями, кустами и цветами, вода в фонтане, в парке и воздух - ирландское небо.

Бальная зала, как и полагается, большая, светлая с тремя большими коринфскими пилястрами, зеркалами, шикарными портьерами и лепниной на потолке и стенах. Пол выложен узкими дубовыми досками, теми же, что используют для пивных бочек на заводе Гиннесс. Но хоть пол и дубовый, все равно дамские каблучки оставили на нем множество следов.

Рядом консерватория - пространство с буйством растений. Она чем-то напоминает зимний сад.

После осмотра дома - на воздух. Прогулялись по саду, полюбовались цветущими пионами и другими растениями. Размер некоторых цветов пиона был с человеческую голову! Потом направились к озеру неподалёку, восторгаясь цветущей сиренью, акацией, колючей красавицей араукарией. Нескошенный луг с одуванчиками, желтыми цветами лютика едкого, в народе именуемого куриной слепотой, вызвали ассоциации с давно убежавшим детством! Сайт дома Вармли: http://www.farmleigh.ie/

Маунт Ушер

Держим путь в графство Wicklow, в Mount Usher.

Этот сад не очень популярен среди туристических маршрутов, а напрасно!

Особенно в мае, когда расцветают рододендроны, я рекомендую поехать туда и побродить по аллейкам и тропинкам сада. Читала отзывы посетителей о том, что и осенью там просто восхитительно.

Сад разбит в 1865 году семьёй Валпул (Walpole) и расположен на 8 гектарах, где собрано более 4500 видов растений. Многим деревьям более 120 лет. Вот так и хочется обнять такое дерево, остановившись на минутку от суеты и забот, попросить мудрости и силы для дальнейших побед.

На территории сада протекает речка Вартри (Vartry), перейти её можно по нескольким мостикам. Она своими водопадами и милым спокойным журчанием помогает отдохнуть душой и телом. А как поют, заливаясь разными голосами, птицы в этом саду! И очень хорошо, что нет толп народа - можно уединиться, побродить по тенистым тропинкам этого рая или посидеть на скамеечке, подставив лицо тёплым лучам солнышка, насладиться благоуханиями и яркими красками пионов, рододендронов, роз и других самых разнообразных представителей флоры.

Сад открыт в летний период ежедневно с 10.00 до 18.00.

Стоимость взрослого билета €7,50

Сайт садов Маунт Ушер http://www.mountushergardens.ie/

Поместье Киллрудери

И третье место воскресного маршрута- Killruddery house and gardens. Сад разбит в 1618 году и является единственным в Ирландии, сохранившемся с 17-го века. Это поместье принадлежит уже шестнадцатому поколению семьи Барбазон (Brabazon), они и сейчас здесь живут и занимаются фермерством. Интересно побродить по саду, лабиринту, созданному по Версальским мотивам, полюбоваться домом, коваными воротами, посидеть у пруда, попить чай в чайном домике, взобраться на гору, откуда видны все окрестности...

Почти каждые выходные здесь происходят различные мероприятия: детские развлекательные праздники, соколиная охота (каждую первую субботу месяца), театральные представления, праздник стрижки овец (10.06.17), экскурсии с известными садоводами и многое другое.

Вход для взрослых €7,50, детям 4-12 лет €2.

Сайт поместья Киллрудери http://www.killruddery.com/

Спасибо Зарине Семёновой из Avor travel за прекрасный маршрут, интересные исторические справки и легенды, за этот полный впечатлений день.

Автор-Тамара Алексеева