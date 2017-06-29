Святой ирландский долгожитель, аскет и женоненавистник

Документальных свидетельств о жизни Кевина очень мало. Его биография на латинском языке утверждает, что, он родился в дворянской семье и был сыном Кемлога и Кемеллы из Лейнстера. Он родился в 498 году в Форте Уайт Фонтен и получил при рождении ирландское имя Кэмен (Cóemgen), что означает «рождённый справедливым». Рождение Кевина и его первые годы упоминаются в древнем манускрипте Acta Sanctorum, который основывается на ряде легенд. Отец Фрэнсис Бэрт, комментирует, что «хотя многие из легенд, приведенных к этой работе, являются сомнительными по достоверности, было принято решение признать их в силу древности документа, который был написан в XII веке или ранее». Одна из легенд о детстве Кевина гласит, что когда он был младенцем, в дом его родителей каждое утро и вечер приходила белая корова, принося молоко. В возрасте семи лет Кевин поступил на обучение к святому Петроку, который обосновался в Лейнстере, и жил с монахами до 12-летнего возраста.

Следующую ступень духовного обучения Кевин прошёл под наставничеством своего дяди, Святого Евгения, впоследствии епископа Тирона, который в то время жил в монастыре в Уиклоу. Этот монастырь был снесён в 1970-х годах при строительстве жилого комплекса.

Глендалох (название на ирландском означает «долина между двух озёр»), где находятся монастырь Святого Кевина, является одним из самых значимых культовых мест Ирландии. До прибытия сюда Кевина это была пустынная местность, идеально подходившая для уединения.

Кевин был рукоположен в епископы и прибыл в Глендалох в сопровождение своих сподвижников. Согласно легенде, ангел указал ему на пещеру, в которой Кевин и поселился. Теперь она, называется «Постель святого Кевина» (St. Kevin's bed).

Пещера, вырублена в скале, очень близко к краю горы. Выход из пещеры расположен над озером на высоте около 10 метров. Попасть в пещеру очень трудно, в неё ведёт лаз высотой 1 метр и шириной 0,75 метра. Внутренняя часть пещеры имеет всего 1,2 метра в ширину и менее чем 1 метра в высоту. Поскольку взрослый человек не может находиться в ней в вертикальном положении, вполне вероятно, что святой Кевин использовал пещеру только для ночлега или молитв, поэтому она получила своё название. Скорее всего, пещера была создана еще в «бронзовом веке» и служила местом ритуального захоронения.

Существует легенда, что святой Лаврентий О’Тул использовал эту пещеру во время своих паломничеств в Глендалох. Согласно другой легенде, в этой пещере прятался от британских солдат предводитель ирландских повстанцев XVIII века Майкл Дуайер. В настоящее время подход к пещере со стороны горы Лагдаф очень опасен, и во время туристического сезона посетители могут рассматривать вход только с озера, подплыв к нему на лодке.

Кевин жил в пещере отшельником, глубоко погружённым в природу, его окружали только животные и птицы. В течение семи лет он пользовался только одеждой из шкур животных, спал на камнях и регулярно постился и молился. Вскоре у Кевина появились ученики, которые построили посёлок на берегу озера, обнесённый стеной. К 540 году слава о святом Кевине разошлась по всей Ирландии. Многие люди шли к нему за помощью и напутствием. В Глендалох был построен монастырь, давший начало многим другим монастырям Ирландии.

В 544 году Кевин направился на Холм Уснех (графство Вестмит) посетить святых аббатов Колумба, Комгалла и Канниха. Создав свою общину, Кевин удалился в отшельничество, где пребывал в течение четырёх лет, и только после настойчивых просьб его послушников вернулся в Глендалох, где до своей смерти 3 июня 618 года руководил монастырём, проводя свои дни в постах, молитвах и обучении послушников.

В массовой культуре святой Кевин предстает, прежде всего, как аскет. Есть легенда, положенная на песню, о том как Кевин утопил женщину, пытавшуюся его соблазнить. Эта песня стала популярной благодаря ирландской группе The Dubliners. Первый куплет песни выглядит следующим образом: «В Глендалохе жил старый святой, известный своей учёностью и благочестием, его манеры были любопытны и странны, и он не смотрел на девушек».

Одно из самых известных стихотворений о Кевине — «Святой Кевин и чёрный дрозд» — написал нобелевский лауреат Шеймас Хини. В нём рассказывается, как Кевин протягивает руку в трансе, в то время как самка чёрного дрозда вьёт на его ладони гнездо и откладывает яйца, их которых вылупляются и оперяются птенцы.

Цикл картин уэльсского художника Клайва Хикс-Дженкинса, написанный примерно в 2009 году, иллюстрирует стихотворение Хини своеобразной символикой, которую американская поэтесса Марли Юманс интерпретирует так: «Рука святого простирается как половина распятия, достигая бесконечности, а на открытой ладони находится одно из великих творений времени: гнездо с тремя яйцами».

Информация: www.glendalough.ie