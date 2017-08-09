Ирландка Флора Сандс – талисман сербской армии и спутница русского генерала Юденича.

Многие из тех, кому удалось пережить тяжёлые годы испытаний, создавали семьи и ассимилировались в новую культуру. Необычной была и судьба русского военачальника, генерала Белой армии Юрия Юденича.

В мае 1927 года 38-летний офицер в отставке женился на 50-летней Флоре Сандс из Ирландии. Его поразила удивительная сила воли, отвага и энтузиазм всегда весёлой и по-детски задорной немолодой дамы. С ней он прожил 14 полных неординарными событиями лет, с ней он воевал, с ней же попал в плен, всегда с восхищением думая о своей «ирландской командирше».

Родословная семьи Флоры Сандс имела давние и глубокие корни. Предки Флоры обосновались в Carriagafolye, Co. Kerry ещё в XVII веке, когда сэр Ланселот Сандс был избран членом Парламента. Дед Флоры, служил епископом в Cashel, а её отец, преподобный Самюэль Сандс, был настоятелем храма в графстве Корк с 1855 по 1872 гг.

Семеро старших детей в семье родились и выросли в Корке, Флора появилась на свет 22 января 1876 года в Йоркшире в Англии, куда родители переехали из Ирландии. Воспитываемая гувернанткой, девочка получила прекрасное образование, умела говорить по-французски и по-немецки, много читала, однако всегда отличалась своенравным, строптивым характером. В 14 лет она уже была прекрасным наездником и метким стрелком. В свои 20 лет девушка любила выпить, курила сигары и бесстрашно гоняла автомобиль.

Её буйные развлечения прервала Первая мировая война. Флора отказалась от роли пассивного наблюдателя и уехала санитаркой в Сербию в составе Красного Креста. Испытав все трудности военного времени и быта, она до измождения работала в госпиталях и ухаживала за раненными солдатами. Острая необходимость в припасах и медикаментах вынудила её вернуться в Англию, где она организовала кампанию по сбору средств. На вырученные деньги сержант Сандс купила 120 тонн анестезирующих средств, хлопок, марлю, продукты и лекарства для балканских стран.

Жестокие бои в Сербии, развёрнутые Австро-Венгрией, длились с конца июля 1914 года до ноября 1918-го, страна потеряла 33% её населения. Фронт проходил от Дуная до южной Македонии. В октябре 1915 года массивная атака вражеских войск привела к отступлению сербской армии, но Флора Сандс не покинула соратников; она продолжала выполнять свои обязанности.

Покорённый её отвагой, полковник Димитрий Милик пригласил Флору в легендарный «Железный полк» имени князя Михайло. Сменив одежду сестры милосердия, ирландская воительница облачилась в форму погибшего сербского солдата и воевала за свободу полюбившегося ей народа наряду с мужчинами.

Избалованная девушка с достоинством выдержала все суровые условия военной жизни: изнуряющую служебную подготовку, ночлеги в холодных окопах и постоянные стычки с австрийцами и болгарами. Холодной зимой 1915-го во время массового отступления через Албанские горы Флора Сандс чудом находила еду и тёплую одежду для солдат, а некоторым, во избежание гангрены, ампутировала обмороженные конечности... затупившимися ножницами. Для суеверных сербов смелая иностранка стала своеобразным талисманом.

В 1916-ом в одном из рукопашных боёв она получила 24 ранения из-за разорвавшейся рядом гранаты. Врачи сумели извлечь осколки и облегчить страдания ирландки, но на передовую её более не допускали. За храбрость и героизм Сандс была представлена к Ордену Звезды короля Кара Георгия - высшей военной награды Королевства Сербия.

Продолжительная война требовала снабжения и в марте 1916 года старший сержант Сандс снова вернулась в Англию. Страна торжественно встречала «Сербскую Жанну Д’арк» как национального героя. Газета New York Times восхищалась смелой «ирландской медсестрой», воюющей на Балканах.

В начале 1917 года Сандс создала «Фонд оказания помощи сербским солдатам и военнопленным», все средства от которого шли в помощь пострадавшим от бедствий войны. По возвращении на Балканы Флора продолжала служить в госпитале, приняв на себя обязанности главного врача. Летом 1917-го она получила второе ранение. В апреле 1919 года была произведена в офицеры, а в октябре 1922 года получила звание майора - это первый случай в истории сербской армии, когда женщина была удостоена столь высокого военного звания.

После демобилизации в конце 1922 года Флора возвратилась в Англию и неожиданно осознала, что совершенно не приспособлена к мирной жизни. Самым страшным испытанием для неё оказалось облачение в женскую одежду и общение с окружающими. Она привыкла быть «своим парнем» в армии, а тут только смущала бывших знакомых «мужицким» поведением и грубыми манерами. Встретившийся как-то с ней полковник Димитрий Милик был так потрясен видом его бывшего сержанта в платье, что приказал ей безоговорочно переодеться в форму.

Единственным мужчиной, поощрявшим её манеры и не замечавшим недостатков, был блистательный в прошлом офицер, царский генерал Юрий Юденич. Будучи уже в зрелом возрасте, оставив за плечами тяжёлую молодость и военный опыт, они полюбили друг друга и никогда не расставались.

Первоначально супруги жили во Франции, однако неутолимая тоска Флоры по местам её боевой славы и длительные рассказы о необычной стране с её необыкновенными людьми побудили их переехать в Югославию и основаться в Белграде. Флора водила такси и одновременно преподавала английский язык. Она более не носила женскую одежду и появлялась на публике исключительно в военной форме с заслуженными орденами.

40-ые годы XX века встретили семью Юденич очередной жестокой войной. Принципиальная жизненная позиция не позволила немолодым уже людям оставаться в стороне от происходящей несправедливости и супруги добровольно ушли на фронт, чтобы воевать против презренного фашизма. За стремительным разгромом югославской армии последовала оккупация страны, а затем - плен.

Июньской ночью 1941-го супруги были арестованы гестапо. Юрий Юденич тяжело заболел в тюрьме, здоровье его настолько ухудшилось, что он был отпущен из-под стражи для лечения в больнице. В сентябре 41-го он скончался. Флора тяжело переживала смерть мужа. Из тюрьмы она вышла элементарно, переодевшись в женскую одежду. Охранники привыкли видеть её в военной форме и не обратили внимания на спокойно выходящую из здания женщину.

Последние годы Флора Сандерс-Юденич прожила в Англии, часто вспоминая своего «русского офицера» и умерла в 1956 году, повторяя по-русски: «Я тебя никогда не забуду»...

Сабина Салем