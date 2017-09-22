Ирландские фамилии и что они означают

В Х веке Ирландия, одна из первых в мире и первая в Европе, начала использовать фамилии.

А до этого ирландцы просто пользовались отчествами. Префиксы «Mc»/«Mac» и «O» означали, соответственно, сын такого-то и внук такого-то. То есть McDonald - это сын Доналда, а O'Brien - внук Браена. Для женщин приставка «Mac» менялась на «Nic» , а приставка «O» менялась на «Ni». Эта сложная система постоянного изменения фамилии не прижилась. Сейчас префикс «Mc»/«Mac» более характерен для северной половины Ирландии, а «O» - для южной.

Спустя какое-то время, появились новые фамилии, включающие в себя слова «слуга» и «последователь» и часто имеющие религиозное значение. Например, Gilmore переводится как «слуга девы Марии».

Значение некоторых фамилий говорит о том, что они произошли от описания кого-то или чего-то, например, фамилия O'Sullivan означает «темноглазый», Doyle – «тёмный иностранец», Graham – «серый дом», Power – «бедняк», а Buckley – «стадо коров». Некоторые фамилии начинались как прозвища, например McAvaddy и Madden - это производные от ирландского слова madra, означающего «собака».

Неудивительно, что к написанию своих фамилий ирландцы долгое время относились весьма неформально, можно сказать небрежно. На семейных могилах зачастую можно найти до полудюжины вариантов написания одной и той же фамилии!

После нормандского завоевания Ирландии в XII веке, норманны, поселившиеся на «Изумрудном острове», настолько интегрировались в Ирландскую культуру, что начали давать детям ирландские имена и учить кельтский язык. Происходящее очень не понравилось англичанам и они издали закон, обязующий всех англичан, живущих в Ирландии, иметь английские имена и говорить на английском. К XVII веку влияние англичан в Ирландии увеличилось настолько, что бедным ирландцам, имеющим традиционную ирландскую фамилию, стало крайне сложно найти работу в своей же стране!

И вот ирландцам пришлось избавляться от приставок «О», «Mc», «Mac», «Fitz» и др., выдающих их ирландское происхождение. Некоторые впоследствии вернули приставки к своим фамилиям, некоторые - нет.

С 1845 по 1852 год, во время Великого Голода, вызванного неурожаем картофеля, население страны сократилось почти на четверть - более миллиона умерли от истощения и болезней, ещё миллион уехали в Северную Америку. Англичане сжалились над голодающими ирландцами, но выдвинули свои условия. По всей стране открылись кухни, где кормили голодных детей супом и одновременно учили их основам англиканства. Эта инициатива вошла в историю под названием «Souperism». Бедные католики-ирландцы получили скудный выбор: отступничество от своей религии, либо голод. И вновь пострадали ирландские фамилии: желающим получить порцию супа снова пришлось убрать из своей фамилии приставку, выдающую ирландское происхождение. Выбравшие суп назывались унизительным эпитетом «soupers». Мера оказалась весьма действенной: к 1866 году только 4% людей с фамилией O'Sullivan использовали префикс «О», а к 1944 году, уже через два десятка лет после получения Ирландией независимости, их число увеличилось до 60%. Похожая ситуация произошла с фамилией O'Connell, а вот многие другие фамилии навсегда утратили свою приставку. В их числе - самая популярная ирландская фамилия Murphy, а также Connolly, Donnelly, Doyle, Foley, Nolan, Quinn и другие.

Некоторые фамилии, например Regan и Reilly, теперь существуют в двух вариантах - с приставкой и без. А некоторым вернули не ту приставку - так, например, Mac Gormáin превратились в O'Gorman. К ряду ошибок привело и внедрение английского языка. Так, фамилия MacGowan, в переводе с кельтского означающая «сын кузнеца», превратилась в Smith. (Примечание: smith означает кузнец).

Использование сокращений также способствовало созданию совершенно новых искаженных имён, например фамилия Mucklebreed, в переводе означающая «сын слуги святой Бригитты», превратилась в Muckle. О том, что произошло с ирландскими фамилиями в США можно догадаться: многие беженцы были неграмотные, а американцы не знали ирландских фамилий, и вот Farrelly стали Farley, а Connolly превратились в Conley.

На сегодняшний день, более 80 миллионов людей в мире имеют ирландские корни. Радостно, что многие из них сохранили свои кельтские фамилии, несмотря ни на что.

Елена Аллилуева-Логриган