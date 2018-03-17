Чудеса Святого Патрика

Житие святого рассказывает о множестве чудес, совершённых им в разное время его странствий по Ирландии.

Магические битвы с Друидами на горе Тара

Однажды накануне Пасхи Патрик пришел в Тару – сакральный центр Ирландии, где находилась ставка верховного короля страны, которому подчинялись все прочие вожди. Король Лоэгайре, окружённый воинами и друидами, встретил Патрика крайне враждебно. Предание рассказывает, что подосланные к святому убийцы стали свидетелями небывалого чуда: едва они появились перед Патриком и его спутниками, как святой муж воззвал к Небесам, и вместо людей убийцы увидели проходящих мимо оленей. Этот гимн – «Песнь оленя» – сохранился до сего времени.

Самое крупное и известное столкновение Патрика с друидами происходит на Пасху, когда король и его двор собираются праздновать Белтайн – кельтский праздник начала лета. Патрик зажигает пасхальные свечи раньше, чем разводят священные костры Белтайна, вызывая этим гнев короля и друидов. В ходе последовавшей дискуссии с друидом Лохру Патрик желает, чтобы тот немедленно умер, и друид подлетает, падает и разбивает себе голову о камень, а напавшее на святого войско покрывает мгла и охватывает паника, в результате чего нападавшие гибнут. После этого Лоэгайре, по одним преданиям, приказывает запрячь для Патрика колесницу с девятью конями, как то полагается богам, но святой отказывается, по другим — король лишь преклоняет колени перед святым.

На следующий день Патрик является ко двору, и единственный вставший поприветствовать его колдун уверует в Бога.

Друиды, используя всё магическое искусство, пытаются помешать святому, но бессильны против истинных чудес, которые на глазах у короля совершал св. Патрик. Повторилась история духовного состязания пророка Моисея с египетскими волхвами, но итогом поединка с друидами стало крещение короля Лоэгайре и всего его дома.

Друид Лукет Маел намеревался выступить против святого Патрика и опустил каплю яда из своей чаши в кубок Патрика, дабы увидели прочие, что тот сделает. Святой это увидел и на глазах всех благословил свой кубок, и замерзло в нем питье, словно лед. Потом перевернул он свой кубок, и только капля яда друида вытекла из него. Снова благословил он тогда свой кубок, и стало в нем питье как прежде на удивление всем. Это чудо говорит о хорошем знании тогдашними монахами химии и физики тел.

Но испытания продолжались… Друиды сказали: «Сотворим же чудеса на этой широкой равнине». «Какие же?» - спросил Патрик. «Напустим на землю снег», - сказал друид. «Не желаю я делать ничего против Господней воли», - ответил Патрик. «На глазах у всех напущу я снег», - сказал друид. Произнес он волшебные заклинания и напустил на всю равнину снег, доходящий до пояса, почти такой же какой был в Ирландии на прошлой неделе. Видели это все и были удивлены. Сказал тогда святой: «Вижу я это, а теперь убери его». «До сего же часа назавтра не могу я исполнить этого», - сказал друид. «Можешь ты делать зло, но не можешь творить добро. Не так я», - ответил святой и благословил всю долину вокруг себя, тогда без дождя, тумана и ветра пропал снег, что опять же мы видели воочию на прошлой неделе…. Зашумели тут толпы и весьма удивились, и раскаялись в сердце своем. Малое время спустя, призвав демонов, навел друид и на землю великую густейшую тьму в ознаменование чуда, и все люди возроптали. «Разгони тьму», - сказал тогда святой, но снова было это не по силам друиду. Тогда помолился святой, благословил равнину, и немедля рассеялась тьма, засияло солнце, так что все возрадовались и возносили благодарения.

Друиды решили испытать Патрика водой, которой они поклонялись. Святой принял их испытание. Сказал на это святой: «Пусть же один из моих мальчиков и ты сам войдете в разные половины запертого дома, и ты будешь в моем платье, а мальчик в твоем. Вместе подожгут вас, и свершится суд в присутствии Всевышнего». Этот совет приняли и построили для них дом наполовину из сырого дерева, а наполовину из сухого. Поместили потом друида в первую половину, а одного из юношей святого Патрика по имени Бенигн в платье друида - в другую. Потом заперли вход в дом и на глазах у всей толпы подожгли. И случилось так, что в ответ на молитвы Патрика пожрал огромный огонь сырую половину дома вместе с друидом, и ничего не осталось на ее месте кроме ризы святого Патрика, которую не тронуло пламя. Напротив, Бенигам и сухую половину дома огонь не тронул. Весьма разгневался тогда король на Патрика из-за гибели своего друида и едва не бросился на него, но воздержался, ибо по молитве и по слову Патрика настиг нечестивцев гнев Божий, и многие из них лишились жизни. И сказал тогда святой Патрик королю: «Если не уверуешь ты сейчас, то немедля умрешь, ибо гнев Господень падет на твою голову». Ужаснулся король, и содрогнулось сердце его, и вместе со всем его городом принял крещение. Этот эпизод также очень показателен, поскольку странствующие монахи на тот момент знали секрет перегонки спирта и «аквавита» живая вода на основе самогона, ставшая потом Виски широко использовалась при причащении. Так вот некоторые считали, что Патрик попросту налил друидам Виски с избытком, и те умерли от алкогольного отравления, а королю было предложено опохмелиться, за что тот и уверовал…

Сила слова божьего

Еще эпизод из жития Патрика показывает его пастырскую ревность о своих духовных детях, его бесстрашие перед лицом сильных мира сего в защите тех, кто был вручён ему Богом. Однажды воины бриттского князя Коротика совершили вероломный набег на общину только что крещёных ирландцев. Многие христиане были жестоко убиты, другие уведены в плен и проданы в рабство язычникам, имущество их разграблено. Св.Патрик обратился к Коротику с посланием, в котором призывал его вернуть пленных. Коротик оставил это послание без ответа. Тогда святой направил другое послание – подданным жестокосердого князя. «Кто из святых не содрогнется, веселясь с такими людьми или разделяя с ними трапезу? – писал он, призывая их отвратиться от Коротика и его воинов. – Они наполнили свои дома добром мертвых христиан, они живут грабежом. Они не знают, несчастные, что предлагаемое ими друзьям и детям в пищу есть смертоносный яд, как Ева не понимала, что данное ею мужу – смерть. Таковы все, кто делает злое: они заслужили смерть как наказание вечное».

Хорошая весть - ирландцев на «том свете» будет судить Св. Патрик

Существует также следующее предание: когда перед началом своей миссии Евангельского просвещения ирландцев, Святой Патрик постился в течении сорока дней и ночей на вершине горы Кроу Патрик, Бог испугался, что он может умереть и оставить незаконченным свое жизненное предназначение. Бог попросил Патрика прекратить пост, но он согласился на это только при трех условиях: ирландцы не должны жить постоянно под гнетом, страна будет затоплена за семь лет до конца, чтобы избежать разрушения, и чтобы самому Патрику было разрешено судить всех в последний день.

Продолжение следует…