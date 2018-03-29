Чудеса Святого Патрика ч.2

Символы святого Патрика

Трилистник

Изображения трехчастного листка обыкновенной кислицы или очень схожего по форме белого клевера – непременный атрибут многих изображений Просветителя Ирландии и национальный символ острова. Предание говорит о том, как Патрик, используя эту обычную подножную травку, учил ирландцев на её образе догмату о Пресвятой Троице. Надо сказать, что в мифологии кельтов число 3 всегда было наделено особенными сакральными значениями, и святой, как и его многочисленные ученики, относились к древней культуре ирландского народа бережно и благоговейно, мудро отделяя пшеницу от плевел.

День Всех Святых

Два крупнейших кельтских празднества – весенний Белтейн и осенний Самхейн – именно начиная с эпохи св. Патрика постепенно утрачивают свои языческие черты, органически выстраиваясь в новое – христианское мироощущение ирландцев. Так, Самхейн становится Днём Всех Святых в календаре западных христиан. Кстати, современная версия Дня Всех Святых - Helloween нисколько не отвечает идее Патрика и не всегда одобряется Христианской церковью.

Кельтские кресты

Стоит отдельно сказать о совершенно особенной форме так называемых кельтских крестов. По мнению ряда исследователей ирландских древностей, происхождение креста, в средоточии которого находится круг, напрямую восходит к святому Патрику. Когда св. Патрик в очередном столкновении с друидами узнал об их поклонении солнцу, то произнёс следующие знаменитые слова: «Мы тоже верим в Солнце – Солнце Правды – Христа». И приказал перечеркнуть крестом круги, символизировавшие солнце. Так появился Кельтский крест, или крест св. Патрика, распространившийся по всему северо-западу Европы до России включительно (Новгород Великий, Изборск). Кресты эти, порой достигавшие в Ирландии и Британии немалой высоты, чаще всего искусно вырезались из камня и включали в себя, помимо очень характерного кельтского орнамента, изображения Христа Спасителя, Пречистой Девы и святых.

Животворящая сила Патрика

Как-то однажды миновал он придорожный крест и не заметил его. Видел тот крест возничий Патрика, и когда прибыли они в заезжий дом, туда, куда вел их путь, и стали молиться перед трапезой, сказал возничий: «Видел я крест рядом с нашей дорогой». Тогда покинул Патрик сей кров, пошел обратной дорогой и стал молиться подле креста. Там увидел он могилу и спросил покойного, похороненного там, какой смертью тот умер и веровал ли. И ответил мертвец: «Был я язычником, и схоронили меня на этом месте. А в другом краю была женщина, и потеряла она сына, жившего и похороненного вдали от нее. Через несколько дней пришла она сюда оплакать его и в горе своем приняла могилу язычника за могилу своего сына и водрузила подле нее крест». И сказал тогда Патрик, что потому-то и не заметил он крест, что стоял тот подле могилы язычника. Такова была чудесная сила Патрика, что заговорил с ним покойный, а потом явлена была могила скончавшегося в вере Христовой, и поставили тот достойный знак животворящего креста подле нее.

Об идолах

В волшебном месте Маг Слехт находился «величайший из идолов Ирландии». И назывался он Кром Круах. А вокруг него были двенадцать каменных идолов поменьше. Был Кром Круах вылит из золота, и почитали его как божество все народы, жившие в Ирландии. В момент поклонения Кром Круаху и приношения ему даров, Патрик сотворил чудо. Он прикоснулся к идолу своим жезлом епископа, и золотой идол рассыпался в прах, а двенадцать изваяний поменьше попадали на землю. Один из королей Лейстера, услышав о свержении идола Крому Круаха, поклялся убить Патрика. О замысле короля случайно узнал возничий Патрика Одран. Он, когда святой садился в колесницу, предложил ему на день поменяться одеждой. По дороге на колесницу напали из засады. Наемный убийца пронзил копьем сердце Одрана. Так верный слуга спас Патрика, за что стал первым святым мучеником Ирландии.

Святой Патрик изгнал с острова всех змей

А почему на острове нет змей? Все потому, что силой, данной ему Богом, святой Патрик приказал всем змеям Ирландии собраться на горе. Затем, взмахнув посохом, он сбросил их в море. Не явился по зову святого лишь самый старый и самый хитрый змей. Тогда Патрик обманом заставил змея забраться в ящик и тоже выбросил его в соленые прибрежные воды Ирландии.

Другая история говорит, что древний змей, обитающий в озере Дилвин, доставил Патрику столько хлопот, что уставщий святой обещал ему вернуться в понедельник, чтобы продолжить бой. Об обещании Патрик забыл, и змей до сих пор всплывает каждый понедельник, оглядывает окрестности и разочарованно возвращается на дно озера.

На самом-то деле, змей никогда и не было на Зеленом острове – он отделился от материка до того, как змеи повсеместно распространились.

И еще немного о традициях и чудесах святого

Никогда не пускался Патрик в путь с вечера субботы до утра понедельника. Однажды в воскресение остался он ночевать в поле в честь святого дня, и вдруг налетела жестокая буря с дождем. Но хотя сильный дождь и залил всю страну, сухим осталось место, где провел ночь святой епископ, как случилось то с раковиной и руном Гедеона (Судьи. 6, 36 - 40).

Раз пришел к Патрику его возничий и сказал, что потерял своих лошадей, и сокрушался о них, словно о любимых друзьях, но не мог отправиться искать их в темноте. Умилостивился благочестивый отец Патрик и сказал рыдающему возничему: «Бог, в трудах и тяготах скорый Помощник, подаст нам помощь, и найдешь ты лошадей, о которых сокрушаешься». Потом освободил он руку из рукава туники, поднял вверх, и пять пальцев ее, словно огни, осветили все вокруг, и при свете воздетой руки отыскал возничий своих лошадей и перестал горевать. Никому не рассказывал возничий о том чуде до самой смерти Патрика.