Чудеса Святого Патрика ч.3

Мы лишь напомнили некоторые из тех, что описаны в книге о житие Святого, написанной им самим, и пересказов очевидцев тех событий.

Начало в №№ 6(594) и 7(595)

Мак Куйл – святой злодей

Во времена Патрика жил в краю уладов человек по имени Мак Куйл мокку Греке. Был он жестоким и нечестивым правителем, так что называли его Циклопом. Мысли его были дурны, речи - неумеренны, дела - злы, дух - суров, душа - гневна, тело - нечестиво, ум - жесток, жизнь его была языческой, а совесть - пустой. Засел высоко в холмах на Друим мокку Эхах и день за днем предавался бесчинствам, не стесняясь своей невиданной жестокости и безжалостно убивая проходящих путников. Заметил он святого Патрика, излучавшего яркое сияние истинной веры и украшенного чудесной диадемой небесного прославления. Направлялся Патрик к цели своей с неколебимой уверенностью в своем учении. Задумал Мак Куйл лишить его жизни и положили они на землю воина, накрыли его плащом, и притворился тот, что смертельно болен. Когда приблизился Патрик с учениками, сказали ему: «Смотри, один из нас занемог. Пропой над ним заклинания твоей секты, может, он станет здоров». Твердо и бесстрашно ответил им святой Патрик: «Неудивительно, если он и вправду болен». Открыли тогда лицо того, кто притворялся больным, и увидели, что он мертв. Изумились все и стали между собой говорить: «Воистину, это Божий человек. Дурно мы поступили, стараясь провести его». Между тем повернулся святой Патрик к Мак Куйлу и спросил его: «Зачем хотели вы испытать меня?» Отвечал ему жестокий властитель: «Я виновен в том, что случилось, и готов сделать все, что ты скажешь. Отдаюсь я во власть всевышнего Бога, о котором ты проповедуешь». И сказал святой: «Уверуй тогда в Бога моего Иисуса и покайся в грехах своих, и прими крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа». В сей же час обратился король в истинную веру, уверовал в предвечного Бога и был крещен. Потом сказал Мак Куйл: «Сознаюсь тебе, святой господин мой Патрик, что хотел я погубить тебя. Скажи, чем должен я заплатить за такое злодеяние?». И ответил ему Патрик: «Я не могу судить, но Бог рассудит. Отправляйся немедля к берегу безоружным и покинь край ирландский. Не бери с собой никакого добра, кроме простого короткого платья, едва прикрывающего тело, не ешь и не пей ничего, что произрастает на этом острове, и неси на своей голове этот знак греха твоего. Когда подойдешь к морю, скуй ноги свои железной цепью и брось ключ в море, садись в лодку из одной-единственной шкуры без руля и без весла и готовься поплыть туда, куда отнесет тебя ветер и море. И на той земле, куда приведет тебя божественное провидение, исполняй божественные повеления». Ответил ему Мак Куйл: «Сделаю я так, как ты сказал. Что же нам делать с мертвым?». «Будет он жить и восстанет без мучений», - ответил Патрик. В тот же час воскресил его Патрик, и восстал он к жизни невредимым. Немедленно отправился Мак Куйл к морю к югу от Маг Иниш, уверовав неколебимо. У берега сковал он себя цепью и бросил ключ в море, как и было ему сказано, а потом пустился в море в маленькой лодке. Подгонял ее северный ветер и отнес на юг к острову Эвония. Там встретил он двух дивных мужей, воистину блистательных в вере и учении, которые первыми донесли слово Божье и святое крещение на остров Эвонию и обратили в кафолическую веру жителей острова. Имена им были Кониндр и Румил. Увидели они человека в бедном платье и удивились, и сжалились над ним. Взяли они его с моря и приняли как должно. Так, обретя на этом богоданном острове духовных отцов, упражнял он свое тело и душу и провел всю свою жизнь с этими двумя святыми епископами, пока не наследовал им епископство. Это Мак Куйл, епископ Мане и прелат Ард Хумнонн.

Легенда о чистилище

В народе прошел слух, что святой Патрик нашел вход в чистилище. Чтобы доказать это, Патрик выкопал очень глубокую яму и отправил туда на разведку несколько монахов. Вернувшись, они подробно расписали ад и чистилище.

В 1153 году ирландский рыцарь Оуэн заявил, что через эту яму тоже спустился в подземный мир. Ирландию начали активно посещать паломники, а вокруг ямы святого Патрика начали вырастать всяческие финансовые спекуляции. И тогда в 1497 году папа Александр VI положил конец этому мошенничеству. Однако спустя три года уже другой папа Бенедикт ХIV опубликовал проповедь в защиту чистилища Патрика.

А еще говорят, что святой Патрик не только на примере трилистника объяснил ирландцам символ святой троицы, но и прекратил языческий обряд на горе Таре, просто противопоставив магии друидов веточку клевера.

Патрик и Король Пиктов

Однажды, совершая обряд крещения Энгуса, сына короля Мунстера Патрик случайно пронзил своим посохом ступню наследника. Он опирался на посох во время обряда, ничего не замечая, а когда в конце церемонии он заметил кровь на ступне принца, то очень удивился и спросил Энгуса, почему тот ничего не сказал.

Принц скромно ответил, что думал – это часть церемонии. Пораженный его терпением Патрик начертил на его щите крест и сказал, что этот щит станет свидетелем множества мирских и духовных подвигов. И по сей день Энгус известен как величайший и могущественнейший король пиктов.

Смерть Святого Патрика, и почему 17 марта радостный день для ирландцев?

Стал близиться день смерти; явился Патрику ангел и поведал о том. Тогда послал Патрик сказать в графство Арма, чтобы пришли за ним и отнесли его туда, куда он желал. Подле дороги горел тогда ежевичный куст, но не пожирал его огонь. И был в том кусте ангел Виктор, который часто являлся Патрику, и сказал ему: «Отчего пустился ты в путь без совета ангела? Иди к нему, ибо зовет он тебя». Изменил Патрик путь свой и спросил, как ему должно поступить. Ответил ему ангел: «Возвращайся туда, откуда пришел - в Савул, и исполнены будут четыре твои просьбы. Первая - чтобы твое управление было в Арма. Вторая - чтобы всякий, кто в день кончины прочтет гимн в твою честь, был судим тобой по грехам его. Третья, - чтобы потомки Диху, что любезно принял тебя, заслужили милосердие, а не гибель. Четвертая - чтобы все ирландцы судимы были тобой в день Страшного суда, и судил бы ты тех, чьим апостолом был. Возвращайся же, как сказал я тебе, и умрешь ты, и пойдешь путем отцов твоих». И случилось это на семнадцатый день марта. А всего лет прожил он сто и двадцать, и каждый год отмечают тот день по всей Ирландии.