Последний ветеран Ирландии

Говорят, что от 5 до 200 тысяч ирландцев, сражались в рядах Антигитлеровской коалиции.

Однако, многие из них не афишировали свое участие опасаясь преследований и гонений в Ирландии. Только в мае 2013 года ирландское государство, под давлением общественности помиловало ветеранов, которые воевали вместе с Союзниками.

Один из них, Фил Фаррингтон, принял участие в десанте союзников в Нормандии и освобождал узников лагеря смерти в Берген-Бельзене.

Получив независимость в 1922 году, Ирландия оставалась нейтральной во время «Второй мировой войны». Те годы ирландское правительство называло «чрезвычайной ситуацией». А ирландский премьер-министр Эмон де Валера издал указ о чрезвычайных полномочиях, в котором предполагалось наказание за «дезертирство во время чрезвычайной ситуации», ветераном было запрещено занимать государственные должности, они потеряли свои пенсии.

Самоволка

Филу Фаррингтону было 19, когда он вступил в британскую армию, и в начале он воевал в составе «Королевского Суссексского» полка.

Вернувшись в краткосрочный отпуск был арестован и попал в тюрьму в Корке.

Солдат рассказывал о жестоком обращении с теми, кто ушел воевать на стороне Союзников. В книге «Пятна на могиле солдата», написанной Робертом Уиддерсом ирландец вспоминал: «Заключенным не разрешалось разговаривать друг с другом кормили очень скудно. Было холодно, мы находились в тюрьме без каких-либо постельных принадлежностей или обогрева. Раз в неделю нас всех поливали холодной водой. Иногда нам приходилось часами находиться на морозе». По окончании тюремного срока в 1944 году Фил Фарринтон вернулся на военную службу в «Королевский Пионерский корпус», вмести с этим подразделением он форсировал Ла-Манш и участвовал в освобождении Бельсена.



Амнистия

После визита в Ирландию Британской Королевы в мае 2011 года развернулась компания по реабилитации ветеранов. Ее возглавил Питер Мулвани – водитель дублинского автобуса.

В 2012 году ирландское правительство извинилось перед ними.

Законопроект об амнистии тогда усиленно продвигал министр юстиции Алан Шаттерс, первый еврей в ирландском правительстве.

Он боялся всю жизнь

В то время Фаррингтон уже находился в доме престарелых в Фоксроке, графство Дублин и до последних дней опасался, что будет арестован и заключен под стражу за службу в британской армии. «Они придут и заберут меня, да, они это сделают», говорил он своим внукам.

Его внук Патрик Мартин говорит: «Он не хотел говорить об этом, я вырос с ним, и постоянно спрашивал о войне. Как и любому молодому парню мне было интересно услышать, его истории. Но он почти ничего не рассказывал» Патрик вспомнил, как на 90-й день рождения дед надел медали, полученные на войне. Но потом постеснялся своих многочисленных родственников.

Только в 2013 году ветеран смог надеть боевые награды и возложить венок к «Национальному военному мемориалу» Islandbridge в Дублине.

Последний ирландский ветеран «Второй мировой» умер в мае 2015.

с фашизмом в Европе были лишены права работать на госслужбе и лишены пенсии.



Материал подготовила Оксана ОКэрролл специально для «Бессмертного Полка, Ирландия»

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