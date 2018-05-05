Бессмертный Полк, Ирландия

Во время Второй мировой войны около 5000 солдат ирландской армии перешли на сторону Великобритании и в составе ее вооруженных сил воевали с фашистами.

И когда те, кому повезло уцелеть, вернулись с фронта, их встретили не как героев цветами и музыкой, а как преступников. Их лишили права на получение государственной пенсии, специальных льгот и пособий, положенных фронтовикам. Летом 1945 года правительство опубликовало полный список «дезертиров», чтобы вся страна знала имена «позорных беглецов». Хуже всего было то, что этим людям было запрещено работать на госслужбе. А поскольку в послевоенной Ирландии частных работодателей было совсем мало, то, фактически, героев войны и членов их семей обрекли на полуголодное жалкое существование.

В общем, пока в других странах Европы их боевых товарищей по антигитлеровской коалиции величали победителями и героями, ирландские ветераны подверглись у себя дома дискриминации и унижению.

Очевидно, что большинство ирландцев не хотело быть по одну сторону баррикад со своим ненавистным соседом. И тем не менее, когда Британия осталась практически в одиночестве против Германии, захватившей почти всю Европу, около 50 тысяч ирландцев добровольно вступили в ее вооруженные силы. Дезертирами же окрестили тех солдат ирландской армии, которые тайком перебежали на сторону англичан и, как писали тогда газеты «поставили под сомнение оборону «Изумрудного острова».

Рассказ об одном из солдат «Второй мировой» Джоне Стауте подготовила Оксана ОКэрролл для сайта http://www.irelandpolk.com/