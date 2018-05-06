Джон Стаут не считал себя героем

Ирландец принимал участие в высадке союзнических войск в Нормандии и операции «Маркет гарден» в Голландии. Кстати, именно про эту тайную операцию 1944 был снят фильм режиссера Ричарда Аттенборо «Мост Слишком далеко» с Майклом Кейном, Шоном Коннери и Энтони Хопкинском в главных ролях.

В сентябре 1944 года союзники готовят тайную операцию. Однако сочетание неудачного выбора боевой тактики, игнорирование данных разведки, просчётов в военной администрации и техническом обеспечении, невезения и неблагоприятной погоды приводит к катастрофе. В результате операции 4/5 личного состава дивизии уничтожено и взято в плен. Спешащие ей на помощь польские парашютисты генерала Сосабовского большой частью гибнут уже в воздухе — гитлеровцам стало известно расположение зон высадки. Тем временем, ХХХ корпус генерал-лейтенанта Хоррокса успевает закрепить успех 101-й и 82-й воздушно-десантных дивизий армии США, но добраться до моста в Арнеме вовремя ему уже не удаётся.

Джон Стаут сражался в битве при Балдже и участвовал в освобождении узников лагеря смерти Берген-Бельзен.

По окончании войны, он, как и другие подвергся гонениям и официальному презрению в Ирландии.

После увольнения из рядов вооруженных сил в 1949 году, до 1952 года вынужден был скрываться в Британии и, даже по прошествии 7 лет после войны, не мог найти работу в родном Корке.

Он никогда не сожалел о своем решении и не скрывал, что покинул страну, потому что не мог прожить на ничтожную зарплату, которую получал в ирландской армии.

«Это был голод! Я подошел к Клифтону в Северной Ирландии и почувствовал запах еды. В то время мне было 17, и я был рад выбраться из нищеты, из того места откуда родом», - рассказывал ветеран британской газете The Telegraph.

«То, что они сделали с нами - неправильно. Я знаю это, и это несправедливо. У меня были ужасные проблемы с поиском работы. Люди плохо относились ко мне за то, что я сражался с Гитлером в рядах британской армии», - считал Джон Стаут.

Только через 70 лет Ирландия простила его и других 5000 ветеранов. Их долгая кампания за справедливость подошла к концу только в мае 2013 года. Прощение пришло слишком поздно, в живых оставались только полдюжины ирландцев, воевавших с нацизмом.

Джон Стаут умер 31 января 2014 года в госпитале Мерси.

Материал подготовила Оксана ОКэрролл специально для «Бессмертного Полка, Ирландия»

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