Ян Каминский пережил Хлокост и живет в Дублине

Он был вторым ребенком в семье, у него были брат и две сестры.

Немцы устроили еврейский погром, солдаты стреляли в густую толпу. В ужасе Ян бежал из города и с тех пор работал на фермах в обмен на комнату и еду. Уходил, когда чувствовал, что кто-либо подозревал, что он еврей. В конце концов, Ян был пойман и направлен в лагерь в Звежинец откуда ему удалось сбежать. Его приютил портной.

В 1944 году он отправился в Люблин. Присоединился к подразделению Войска Польского, сражавшегося вместе с Красной Армией. Ян стал талисманом 21-й артиллерии польской армии. Вместе с армией Андерса попал в Порто-Сан-Джорджо (Италия), а затем в Британию.

Начал обучение в военно-морском колледже в Питворт (Западный Сассекс), но вскоре перебрался в Лондон.

При поддержке местной польской общины учился в Суррее и Эдинбурге. Вернувшись в Лондон, он нашел другого опекуна, канцлера посольства Нидерландов Ван Карнебека, который оплатил его образование в Политехническом университете Риджент-стрит. Через католическое агентство «Веритас» Ян получил стипендию для обучения в Университете Корка, а затем поступил в Тринити колледж, где изучал экономику и политику.

Он пошел работать в зарождающейся компьютерной индустрии, занимался бизнесом в Ирландии, Польше и Испании.

Ян живет в Клонкейг, Дублин, но вся его семья погибла. В Дублине живут его дочери Ядзия, Орла и их дети. Его сын Джаз живет в Боснии.

Ян не забывает свои польские и еврейские корни. Он на пенсии с 2006 года, но также активно участвует в жизни Польской общины Ирландии.

Материал подготовила Оксана ОКэрролл специально для «Бессмертного Полка, Ирландия»

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