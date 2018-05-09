Томи Райхенталь - мальчик из лагеря смерти Берген-Бельзен

Среди освобожденных узников был еврейский мальчик Томи Райхенталь (Tomi Reichental).

Томи родился в 1935 году в городе Пьештянах, Чехословакия.

После присоединения в 1939 году Чехословакии к Германии, Томи и его брат должны были носить желтую звезду Давида на одежде. По дороге в школу они часто подвергались издевательствам со стороны своих сверстников просто за то, что они евреи.

Отец Томи был отправлен в Освенцим, но ему удалось сбежать, спрыгнув с поезда. Затем он присоединился к местным отрядам сопротивления и сражался с нацистами.

В ноябре 1944 года Томи вместе с матерью Джудит, братом Мики, бабушкой Розель, тетей Марго и двоюродной сестрой Евой был помещен в концентрационный лагерь Берген-Бельзен в северной Германии. Остальные 36 членов его семьи были отправлены в лагерь Бухенвальд, и только один из них чудом выжил. Томи ожидала та же судьба, поскольку вагон, в котором он находился, первоначально предназначался для отправки в Освенцим. Однако 7 ноября газовые камеры в Аушвице и Биркенау были взорваны, и вагон перенаправили в Белзен.

«В лагере стояло зловоние разлагающихся трупов, сложенных штабелями. В бараках не было туалетов, пищи и воды было крайне мало», - рассказывал Томи. Он наблюдал, как сотни людей умирали от тифа, дифтерии, туберкулеза и голода. Бабушка Томи скончалась.

Томи говорит, что он выжил только благодаря тому, что оказался в одной из групп, которую немцы расположили вне лагеря и показывали её «Красному кресту» как доказательство того, что о заключенных хорошо заботятся.

Однажды в апреле 1945 года немецкие охранники исчезли из лагеря, а через день лагерь был освобожден.

Томи и его семья ничего не знали о судьбе своего отца, а он - о них.

Томи вспоминает тот первый раз, когда он вновь увидел своего отца после войны в июле 1945 года на вокзале: «Мы с отцом никогда не говорили и не вспоминали о том, что мы пережили».

Томи и его брат Мики думали, что они были единственными детьми в Бельзене. Только потом он узнал, что в лагере было ещё 500 детей, в том числе и Анна Франк из Голландии, она умерла за две недели до того, как пришли англичане.

В 1949 году Томи переехал в только что образовавшееся еврейское государство Израиль.

В 1956 году он в рядах армии Израиля принимал участие в синайской кампании. В 1959 году он покинул Израиль, чтобы получить образование инженера в Германии. Работал в Дортмунде, а в 1961 году получил работу в Дублине. В Ирландии он познакомился с еврейской девушкой Эванн Блэкман, и они сыграли свадьбу.

Томи хотел вернуться в Израиль. Они переехали жить в Нахарию, там у них родился сын Давид. Но в Израиле они устроиться не смогли и вернулись в Дублин в 1965 году, где у них родилось еще два сына - Гидеон (ему 41 год, живет в Англии) и Джонатан (38 лет, проживает в Тампе, штат Флорида).

Первая жена Томи Эванн скончалась несколько лет назад от рака. «Мы прожили в браке 42 года, - говорит он, - очень счастливо жили».

В 2007 году Томи впервые вернулся в Берген-Бельзен. Он, его брат Мики и двоюродная сестра Ева присутствовали на открытии музея Берген-Бельсена и заложили мемориальную доску с именем бабушки.

Масштабы этого места поражают. В напоминание о тех днях остались только насыпи земли с табличками массового захоронения, где покоятся тысячи людей. У каждой насыпи бетонная доска с указанием числа людей, в ней похороненных: 2500, 1000 человек и так далее. Это, по сути, одно из крупнейших кладбищ в Европе. Более 70000 убитых и погребенных в этих массовых захоронениях - 20000 военнопленных и 50000 евреев.

В 2014 году вышел документальный фильм о Холокосте, в котором принимал участие Томи Райнхаль. В результате поисков удалось обнаружить 93-летнюю Хильде Михнию, которая служила охранником в лагере. В 1945 году она и трое других преступников были признаны виновными, но с нее обвинения были впоследствии сняты. Райхенталь попытался встретиться с Михнией, которая также подозревалась в уничтожении 1400 женщин. «Я решил встретиться с ней и поговорить», - говорит Райхенталь. «Я не хотел обвинять ее или изменить историю, но, по-моему, она никогда не проявляла никаких угрызений совести». Михния отказалась от встречи с ним. По утверждению Михнии, в концентрационном лагере люди не умирали, а лечились. Томи оценивает эту историю как моральную победу. «Я не хочу, чтобы она попала в тюрьму - ей 93 года, уже слишком поздно», - говорит Райхенталь.

Томи Райхенталь понял, что он один из последних свидетелей нацистских зверств и решил рассказать правду о Холокосте. «Именно из-за этого я решил сделать этот фильм. Я был мальчиком в Бельзене». Продюсер Джерри Грег пришел на одну из моих лекций и спросил меня, хочу ли я сделать эту картину. «Он сделал фантастическую работу», - говорит Томи. «Как только я начал говорить о Бэлсене с Грегом, многие воспоминания вернулись, - говорит он,- Воспоминания до слез».

В 2012 году Томи был награжден орденом «За заслуги» - высшей наградой Германии. Орден вручал Президентом ФРГ Йоахим Гаук за неустанную приверженность делу и содействие немецко-ирландской дружбе. Томи является лауреатом премии «Глобальные достижения» за неутомимую работу по борьбе с расизмом и фашизмом.

Рейхенталь обеспокоен ростом антисемитизма в Европе, говорит, что чувствует, что и ирландские СМИ не сочувствуют евреям. «Проблема на Ближнем Востоке - очень сложный конфликт», - говорит он. «Я думаю, что есть непонимание того, что происходит на Ближнем Востоке, здесь, в Ирландии», - говорит Рейхенталь.





Материал подготовила Оксана ОКэрролл специально для «Бессмертного Полка, Ирландия»

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