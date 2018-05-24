Брегонское право древней Ирландии

Название происходит от древнеирландского слова brithem «судья». В самих текстах обобщающее название традиционных ирландских правовых норм — fénechas; иногда также употребляется термин bérla Féne «речения фениев».

Древнейшая рукопись законов, сохранившаяся до настоящего времени, относится к XII веку. Большинство рукописей датируются XIV—XVI в. Современные исследования показывают, что некоторые тексты возникли уже в конце VII в.

Многие тексты до сих пор остаются не переведёнными на какой-либо другой язык.

Известны как отдельные законодательные трактаты по определённым темам (как, например, Críth Gablach, «Разветвлённая покупка» — трактат, посвящённый вопросам статуса людей внутри племени), так и сборники юридических документов. Крупнейший сборник носит название Сенхуз – мор (Senchus Már), то есть «Великая старина». По легенде, он относится к эпохе просветителя Ирландии, святого Патрика, который содействовал брегонам в составлении свода юридических обычаев страны.

Земельное право и статус

В «Сенхус-мор» на первом плане ежегодные переделы пахотной земли, считавшейся в общинном владении; такое разделение существовало у кельтов в самые отдалённые времена, а в горных общинах Шотландии и Уэльса встречается и ныне.

Хотя кельты не препятствовали отдельным членам общины приобретать в личную собственность участки земли, но подворное, или хуторное, хозяйство у них не привилось, и члены семьи сообща пользовались пахотною и пастбищною землями, а также всякими продуктами в хозяйстве. Сама семья занимала общую усадебную постройку, называемую crich; несколько таких «крихов» образовывали túath (нечто вроде баронства), которые соединялись в mór túath, соответствующий отчасти русской волости.

Позднее появились главари, называемые rí («король»); сила и значение их зависела от многих причин, среди которых немаловажное значение имели fuidhir (буквально значит ломанный человек), напоминающие древнерусского изгоя. Личность, удалённая за что-нибудь из клана, а, следовательно, лишённая земельных и наследственных прав, становилась fuidhir и приискивала себе покровителя среди королей, тот давал ему участок пустующей земли, за которую изгой обязывался лично служить своему покровителю с оружием в руках.

Уже в отдалённые времена вокруг королей собирались довольно многочисленные дружины земледельцев-воинов, которые, конечно, содействовали усилению власти королей; таким образом, постепенно, возникли политически сильные короли, которых в Ирландии было пять (Ульстер, Мунстер, Коннахт, Лейнстер и Мит, принадлежащие фамилиям О’Нейль (О’Нил), О’Бриен (О’Брайен), О’Коннор, Мак-Моруг и О’Мелаглин).

Сословных степеней было несколько, но большим значением пользовались aire («благородные»), которые, согласно Senchus már и другим законодательным трактатам, должны были обладать определённым количеством скота, земледельческих орудий, домашнего скарба, наконец, определённых размеров домом с двором, площадь которого была различна для каждой сословной степени. Обыкновенно бревенчатый дом у высших классов занимал в длину 17 до 27 футов, а ширина двора определялась главою дома, который садился на порог входной двери и бросал перед собою известную тяжесть, остановка которой определяла границу.

Кроме этого у ирландцев существовали рабы, контингент которых пополнялся благодаря разбойничьим морским набегам в Шотландию, Южную Англию и Бретань; рабы обрабатывали землю, пасли стада своих хозяев и не пользовались никакими правами, пока землевладелец-дворянин не находил возможности предоставить им звание своих арендаторов, называемых также часто fuidhir.

Выше отпущенных на свободу рабов стоял класс людей, соответствующий римским клиентам, туземного происхождения и называемый faifs; за право пользования земельным участком эти faifs вносили один из трёх разрядов оброка, этот оброк состоял почти исключительно из сельскохозяйственных продуктов и только позднее перешёл на деньги.

Монетною единицею ирландцев был скот. Благосостояние свободных людей зависело главным образом от земли, а потому в законе брегонов старательно разработаны все юридические отношения к землевладению и переходу прав собственности от одного лица к другому.

Брак и семья

Одинаково подробно, хотя не всегда ясно, рассмотрены брачные отношения; в этих делах верховная юрисдикция принадлежала римскому папе, но благодаря дальности расстояния на «Изумрудном острове» развились своеобразные отношения между мужем и женою.

В соответствии с Брегонским правом существовало десять видов брака:

1. Между партнерами равного разряда и имущества.

2. Женщина располагает меньшим имуществом.

3. Мужчина располагает меньшим имуществом.

4. Брак по любви без взаимных притязаний на имущество (при этом права детей сохранялись).

5. Брак по согласию, с целью удовлетворения физиологических потребностей. При этом мужчина и женщина не проживают под одной крышей.

6. Брак, в котором мужчина удерживает жену побежденного противника.

7. Так называемый солдатский брак, временное объединение преимущественно с целью удовлетворения физиологических потребностей.

8. Мужчина совращает женщину посредством обмана или воспользовавшись ее опьянением.

9. Брак в результате изнасилования.

10. Брак между слабоумными или безумными людьми.

Брегонскиое право рассматривало развод как вполне естественный процесс. Расторжение брака по обоюдному согласию было доступно паре вне зависимости от причин и обстоятельств. Более того, предусматривалась возможность разорвать супружеские узы в одностороннем порядке. Женщина могла потребовать расторжения брака и не быть осуждаемой окружающими, если ей не было известно о недостатках мужа, ставших причиной развода, до вступления в брак. Поводом для разрыва супружеского союза могли стать принадлежность к святому ордену, нежелание иметь детей, неспособность выполнять супружеские обязанности, импотенция, избыточный вес и другое. Помимо непристойного поведения жены причиной развода могло стать и отсутствие у нее грудного молока, необходимого для кормления потомства. При разводе имущество делилось исходя из материального вклада каждого из супругов, а также выполненной работы на благо процветания семьи.

Дети почти никогда не воспитывались дома, а отдавались за известную плату одному из бедных оброчников или арендаторов, у которого девочки оставались до 14 лет, а мальчики до 17 лет. Если ребёнок умирал ещё очень маленьким, то заменялся другим; выросший воспитанник был обязан содержать приёмных родителей до своей смерти.

Уровень образования был, конечно, невысок: девочки должны были выучиться плести корзины, молоть на ручной мельнице, печь хлеб и «обряжать» скотину; для аристократок курс ученья дополнялся искусством прясть, кроить, шить и вышивать; мальчиков учили обжигать кирпичи, обрабатывать землю и рубить дрова, а аристократам преподавали верховую езду, плаванье, метанье пращей и шахматную игру. Пища была для всех одинаковая и однообразная; одежда, выдаваемая родителями, была скромная, и только дети королей носили шёлк; за убытки, наносимые детьми, пеню, или «éric», платили приёмные родители.

Судопроизводство. Другие юридические нормы

Штрафы были единственным оружием в руках брегонов, которые не имели вообще возможности налагать других наказаний на виновных. Штрафы получали частично родственники пострадавшего, частично король; лицо, не имущее возможности уплатить пеню, попадало в рабство. Арест не выражался заключением в тюрьму, а виновного заковывали в кандалы. Смертная казнь за убийство свободного человека была введена позднее католическим духовенством.

Дороги, мосты, паромы и принадлежности рыбной ловли содержались на счёт общины, которая также заботилась о поддержании укреплений. Воинская повинность исполнялась всеми способными носить оружие, мужчинами и женщинами безразлично.

Относительно судопроизводства сведений сохранилось очень мало; известно только, что были различные инстанции, обвинители, или прокуроры, и защитники.