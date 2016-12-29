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Революция как способ трансформации общественного развития является крайним методом самовыражения народного гнева.

Революция как способ трансформации общественного развития является крайним методом самовыражения народного гнева.

Ведь существует много методов сопротивления злу и насилию в целях изменения социально-политических отношений. Истории известны примеры народных волнений, мятежей, бунтов и восстаний. И всё же, когда долготерпению униженных и оскорблённых приходит конец, ситуация выходит из-под контроля власть имущих и оборачивается против них, формируясь в широкомасштабное движение, сопровождаемое организованным военным сопротивлением. Именно момент организации и есть базовый фактор, который является основной отличительной характеристикой противоборства.

Организованная силами передовых общественных лидеров, каждая революция имеет, естественно, предысторию, способствующую накалу обстановки, и последствия, обусловленные и обеспеченные самим её ходом.

В данном ракурсе, вдумываясь в широту возможностей выбора методов и средств борьбы, рядовой обозреватель может быть просто шокирован избранными предпочтениями и упущенными возможностями. К примеру, представим, по какому пути развития пошла бы Россия, поддержав меньшевистскую ветвь Российской социал-демократической рабочей партии, а не большевистское радикальное, иными словами, экстремистское крыло?

Ведь с самого начала подготовки общественного переворота Ленин и его соратники пропагандировали исключительно террористические методы борьбы с самодержавием - убийство полицейских и жандармов, черносотенцев и казаков, взрыв государственных учреждений, значимых объектов, обливание солдат кипятком, а полицейских - серной кислотой. И никакой пощады! Достаточно вспомнить методы расправы с религиозными деятелями; тогда как меньшевики опасались криминализации партии и склонялись больше к легитимным методам обсуждений и референдумов.

Кстати, вооружённое сопротивление и беспощадное уничтожение врагов республики было главной программой ирландского революционера Томаса Кларка.

 Thomas Clark

Кларк организовал клуб "Сторонников Ирландского Национализма", когда ему было 16 лет, агитируя молодёжь и собственноручно застрелив несколько полицейских.

К концу 19 века он примкнул к конспиративной "Динамитной Кампании", сконцентрировавшей мобильные силы на взрывах общественных зданий, военных и полицейских гарнизонов в Англии с целью заставить британское правительство предоставить Ирландии автономию или даже независимость.

Будучи активным членом террористической группировки, Томас Кларк инкогнито приехал в Лондон из Америки под псевдонимом Генри Вилсон с целью уничтожить извеcтный Лондонский мост. Однако 28 мая 1883 года вместе с тремя другими бомбистами он был арестован и приговорён к пожизненному заключению.

Следующие 15 лет Кларк провёл в британских тюрьмах. Свободолюбивые гражданe организовывали митинги-протесты в поддержку отчаянных революционеров. Один из посетителей тюрьмы — Джон Редмонд, видный деятель Ирландской парламенсткой партии, писал: "Кларк достоин восхищения; годы в заключении усилили его дух, но ослабили тело". В 1898 году по настоянию народа специальная следственная комиссия подтвердила нечеловеческие условия содержания ирландских заключённых и настояла на его освобождении. Но это было только началом осознанной революционной деятельности Томаса Кларка.

А для известного ирландского поэта, писателя, педагога, адвоката и политика Патрика Генри Пирс революционный путь был предопределён с самого начала его профессиональной карьеры. Будучи пламенным патриотом, Пирс был вдохновителем Кельтского Возрождения и писал стихи на ирландском, осознавая, что язык является важной частью национального самосознания. Он принял непосредственное участие в реформации системы ирландского образования, так как старая школа, по его мнению, воспитывала "добропорядочных англичан и законопослушных ирландцев". Собственными силами он организовал двуязычную школу имени Святого Энды в дублинском пригороде Ренела, а позднее ратовал за основание школы в Ратфернеме / графство Ленстер/ для девочек с идентичными принципами.

 Patrick Pierce

В ноябре 1913 года Патрик Пирс принял активное участие в создании организации "Ирландских добровольцев", призванных обеспечить безопасность и гарантировать права и привилегии всех ирландцев. С 1915 года Пирс ездит по стране, зажигая земляков пламенными речами о свободе своей родины и призывая их к сопротивлению.

"Я говорю своим амфитрионам: берегитесь!

Вам кары божьей и людской не избежать!

Остерегайтесь; ведь возмездье грянет!

Вам не отнять того, что вы не дали

и не поработить свободных духом.

Ужель вы мыслите: закон превыше воли,

сильнее жизни и стремления к свободе?

Бросаю вызов я своим врагам,

Тиранам, лицемерам и лгунам!"-     писал он поэме "Повстанцы" /The Rebel/.

Патрик Пирс был певцом и лириком ирландской революции, но именно он отвечал за привлечение новых кадров к деятельности "Ирландских Добровольцев", был ответственным за военные операции и проводил учебно-подготовительные манёвры, стрельбу и маршировки для членов организации. Диапазон его активности был масштабен, дела - конкретны, речи – пламенны, ибо " нет покоя на Родине в отсутствиe свободы".

Продолжение следует

Сабина Салим

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Опубликовано в История Ирландии
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