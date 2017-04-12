Tuam: зловещие отзвуки пошлого

Начало в статье История детского кладбища жертв монашеского террора в Тюаме

Я и раньше слышала об этом, прожив некоторое время в Тюме, но никто не хотел обсуждать проблему, увиливая от ответов и подозрительно косясь на каждого, кто пытался приподнять завесу секретности. Однако тайное всегда становится явным, и вот, наконец, настала пора очередного разоблачения жестокости человеческой и роли религиозных служителей в свершении и сокрытии злодеяний.

Негодование моё было безмерно! Первой мыслью было раскритиковать проклятых изуверов по всем пунктам их преступлений, от чего я, собственно, и не отказалась.

7 марта я вышла на протест, присоединившись на центральной площади Голвея к молодёжи, призывавшей осудить всех организаторов и участников «Тюмской трагедии». К сожалению, некоторые пожилые люди неприязненно высказывались к проявляемой инициативе, считая, что огласка равносильна унижению достоинства ирландского народа.

Однако чрезвычайное происшествие подобного масштаба есть ни что иное как кощунство и преступление против собственного народа! Это неопровержимый геноцид! Факт гибели более 800 деточек и их варварского закапывания на краю поселения - это злонамеренный разбой, ужас и кошмар, недопустимые в цивилизованном обществе, это - преступление против человечества!

И я не могу молчать и считаю своим долгом осудить варварство, дабы внести собственную толику в миссию по разоблачению преступников.

Сабина Салем

Продолжение, начало в №8(572)

Домa «Матери и Ребёнка» обслуживались монахинями Ордена «Bon Secours», что в переводе с французского означает «большая /интенсивная/ помощь».

Основы Ордена были заложены ещё в 1822 году в Париже архиепископом де Келаном. Главная цель сего набожного общества формулировалась как «предоставление помощи малоимущим больным в их собственных домах». Идея была официально одобрена в 1875 году Папой Римским - Пием IX.

К 1913 году Орден уже располагал 16 резиденциями во Франции, 4-мя в Ирландии, одно здание функционировало в Англии, два - на территории Соединенных Штатов и одно в Бельгии. Монахини активно подключились к гуманистической миссии, обслуживая больных и немощных со всей, данной им Богом и опытом, компетенцией.

Со временем безграничная власть над сирыми трансформировала личность большинства из них в суровых, бессердечных наставников, не упускающих возможностей телесного истязания и духовного попрания.

Впрочем, проницательный взгляд на прошлую историю человечества демонстрирует отсутствие ощутимого гуманизма, как в системе образования, так и в фундаментальных отношениях между людьми. Более 2 тысяч лет понадобилось Homo Sapiens, чтобы понять силу доброты и значение любви.

Сегодня уже трудно представить, что ребёнка надо бить розгами за плохую учёбу или ставить в тёмный угол коленями на горох за шалости. Осуждение женщин за мужские грехи также постепенно получает новое понимание и толкование. Мы, наконец, осознаём, что межнациональные раздоры и индивидуальные различия тоже можно преодолеть цивилизованными методами без дуэлей или войн, и уже на полпути к урегулированию глобальных и личных проблем. А ведь не так давно церковь и её преданные служители и не мыслили о проявлении малейшего гуманизма; жестокость была образом жизни, естественным (благо, не для всех) стилем существования.

Русская православная церковь в прошлом усердно поощряла телесные наказания; физические насилия и злоупотребление силой были широко распространены в духовных семинариях и бурсах, а в каждом школьном классе в углу в кадке вымачивались розги, всегда готовые для «назидательного» применения. Коммунисты тем паче предпочитали железный кулак сердечному расположению.

До сих пор жестокое наказание ожидает школьников, опоздавших в класс в Пакистане. А в Намибии провинившийся ребёнок должен простоять несколько часов под деревом с осиным гнездом. В Либерии и Кении детей за непослушание бьют плетью. Японцы прославились своей изощренностью в наказании рассеянных школьников, которых заставляли стоять с чашей на голове и держать ногу под прямым углом к земле. Какие только наказания не придуманы людьми! - от стереотипных наиболее болезненных розог и побоев до самых утонченных телесных воздействий, рассчитанных не столько на стимуляцию болезненных ощущений, сколько на унижение личности и общественный позор. Но целенаправленное пренебрежение маленьким беззащитным существом, измывание и пытки, если не битьём, то холодом и голодным пайком; отказ от предоставления медицинской помощи (я уже не говорю о ласке и заботе), доведение ребёночка до смерти, а затем - гнусное закапывание тельца, завёрнутого в лоскуток или старую бумагу где-то в сточной канаве... день за днём, год за годом… Это что?

Преступления католических служащих, веками нагнетавших страх на население и требующих беспрекословного подчинения сомнительным религиозным канонам, не только не отличаются от нацистских надругательств над личностью, но и являются их первозданным рассадником. «Бог с нами!» - провозглашали и те и другие, с именем господним на устах творя и поощряя беспримерное святотатство.

Провозглашённая Римско-католической церковью инквизиция, предназначенная для борьбы с ересью дабы привнести свет и очищение в массы, уничтожила миллионы людей, прикрываясь лживой заботой о спасении заблудших душ.

Всем известны зверства фашистов, разработавших концепцию расовой гигиены, предусматривающей элиминацию слабоумных, стерилизацию алкоголиков и уничтожение эпилептиков как низших элементов общества. Но даже эта доктрина не обмолвилась и словом о детях-сиротах. Зато бесчеловечная идея нацистов была поддержана Папой Римским!

22 июля 1933 Адольф Гитлер писал: «Тот факт, что Ватикан заключил договор с новой Германией, означает признание национал-социалистического государства в католической церкви. Подписанные соглашения ясно и недвусмысленно показывают всему миру, что утверждение о враждебности национал-социализма религии есть ложь». В этом Гитлер был несомненно прав!

Его последователи фанатично клялись в верности фюреру, обещая посвятить всю энергию и силу их суверенному спасителю: «Я готов отдать жизнь за вождя. Помоги мне в этом, Господь Бог. Хай Гитлер!» Эту же клятву при вступлении в нацистскую молодежную организацию Гитлерюгенд произнёс и 14-летний Йозеф Ратцингер - тот самый, кому 19 апреля 2005 года было суждено стать Папой Римским Бенедиктом XVI...

Жестокий по своим устоям и деяниям католицизм в принципе стал основой всех анти-человеческих теорий и их практического применения.

В 1929 году Папа Римский Пий XI подписал Латеранские соглашения с правительством диктатора Муссолини, предоставив ему политическую поддержку и полномочия по реализации фашистских амбиций. В свою очередь, католическая церковь получила $90 млн и новое безналоговое папское государство на Великанском холме, включая нехилую государственную зарплату для итальянских священников с гарантией политической и финансовой безопасности.

Централизация религиозной власти, требующей постоянных доходов для наращивания силы, влияния и собственного благоденствия, превратили божий храм в финансовый центр, во имя прибыли бесстыдно спекулирующий на материальных атрибутах и духовных потребностях страждущих. Начиная с церковных свечей и "святой" воды до молитв и отпущения грехов церковь продаёт всё самое святое с завидной силой сохраняя число верующих, которые по какому-то магическому заговору следуют за явными аферистами и отпетыми мошенниками и при этом неуклонно платят за апокрифический сервис… Никогда не могла понять столь преданного поклонения вселенскому обману!

Благо, если святоотступники довольствовались бы собственным эгоистическим обогащением, но нажива никоим образом не облагораживала их, а, наоборот, трансформировала в палачей, погрязших в грехах алчности, блуда, чревоугодия и садизма. Несомненное наличие доли истинных служителей церкви не преуменьшает тяжести преступления христианских авторитетов - епископов и синодов, ибо беспрепятственное массовое убийство матерей и детей и есть доказательство отсутствия или слабости сопротивления злу.

Зло – коварное чувство, к сожалению, присущее каждому из нас как разновидность душевной склонности. Опасное последствиями нейтрализации силы стыда и отвращения, оно усыпляет бдительность совести, порядочность, нравственность, чувство справедливости и, усугубляясь, переходит в непростительное равнодушие. И чем слабее мы участвуем в процессе восстановления справедливости, оправдываясь библейской покорностью, тем интенсивнее наращиваются злые деяния, превращая каждого из нас в источник зла.

Умалчивание преступлений католической церкви в большинстве своём есть ни что иное как непростительное равнодушие, основой которого, в свою очередь, являются бесхарактерность и беспринципность большинства из нас. Бог весть, как долго ирландцы безмолвствовали об убийствах и извращениях, творимых «наместниками Божьими» на земле. Только в начале 21 века началось следствие по делу «святых» отцов - педофилов, подвергших сексуальному насилию тысячи детей от 3 до 14 лет. В 2009 году в Ирландии был опубликован доклад, на основании которого педофилия инкриминировалась 46 священникам. Только с 1975 по 2004 годы «верные» служители церкви изнасиловали до 2000 детей!

При этом официальный Ватикан не только замалчивал позорное прелюбодеяние своих чиновников, но и всеми силами опровергал их и тем более не проводил никаких внутренних расследований в отношении подозреваемых в совращении. Наверняка, жертвам насилия, как и впрочем всем верующим, внушался библейский канон о непротивлении злу, о покорности, в конечном итоге трансформирующих человека мыслящего в существо безликое и безмолвное.

A в марте 2012 года начался суд над ирландской монахиней, которая обвинялась в сексуальном насилии над 87 девочками. Это накануне 21 века!

Не так давно премьер-министр Ирландии извинился перед жертвами «прачечных святой Магдалины», куда за 70 с небольшим лет с 1922 по 1996 годы были насильно помещены более 10 тысяч молодых девушек, переживших тяжкие испытания.

А как донести извинения до загубленных детских душ? Как простить нещадную бессердечность, хладнокровие и подлость взрослых, не докормивших, не долечивших, не долюбивших маленьких ребятишек? Как забыть гнусных преступников, поднявших руку на беззащитных младенцев и бросивших их в пучину незаслуженных мук?

796 детей захоронены в канализационном проходе в сточной канаве приюта только в одном городке Ирландии, а сколько неизвестных могил скрыто в других частях страны, годами одолеваемой католическим укладом?

Как пережить такое горе? Возможно, только если более никогда не допускать подобного зла.

Господь, прими и обогрей детей умерших души…

Сабина Салим