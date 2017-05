День Победы. Ирландский полк

Переосмысление уроков прошлого поражает массивностью потерь, абсурдностью политики государственных деятелей и отсутствием механизмов интеллектуальной регуляции конфликтов на практике. До сих пор нас шокируют причины и последствия вооружённого противоборства ведущих стран, приведших к мировым войнам, ввергнувшим в пучину страданий безвинных людей.

Более 10 миллионов военных погибли на полях сражений в годы Первой Мировой войны - одной из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Число жертв среди гражданского населения превысило 12 миллионов, около 55 миллионов человек получили ранения и инвалидности.

Однако эти цифры покажутся каплей по сравнению с жертвами Второй мировой войны, разразившейся в «цивилизованной» Европе и буквально разорвавшей мир на части, как и его жителей, расплачивающихся за все политические махинации. Убито около 29 миллионов военных и почти 47 миллионов мирных граждан. 62 государства из 73-x существовавших в те годы были втянуты в чудовищное кровопролитие, охватившее территории трёх континентов и воды четырёх океанов.

Масштабы сокрушительных столкновений коснулись даже стран, придерживающихся нейтралитета. Среди них была и Ирландия, о ней и её бойцах наш рассказ.

Вторая мировая война и Ирландский нейтралитет

Феномен государственной политики Ирландии середины 20 века заключался в том, что страна приложила все усилия, чтобы держаться в стороне от происходящих событий, наращивая тем самым суверенитет, как считали правительственные и партийные деятели. Концентрация на собственных проблемах способствовала максимизации националистических настроений, отразившихся на решительном бойкоте военной повинности в британской армии. При этом страна официально отказалась вступать в антигитлеровскую коалицию, придерживаясь нейтралитета.

Представленная правительством Эймона Де Валера в октябре 1939 года статистика указывала, что 78,2 % населения придерживаются нейтралитета, 11,6 % голосуют за войну на стороне Британии, a 10,2 % — за войну против Британии.

Тем не менее, количество виз в Англию за 5 лет с 1940 по 1945 гг. составило более 200,000. Ранее, между сентябрем 1939 и со времени падения Франции в июне 1940 года, в Великобританию выехали 45,000 человек. Неуклонно росло число нелегальных передвижений. Таким образом, приблизительно 10% от общего населения, число которого составляло 2,968,000, согласно переписи 1936 года, эмигрировали во время войны. Одновременно росла репатриация живущих и работающих в Англии ирландцев, не желающих служить в армии. За несколько лет войны около 5,000 человек вернулись на родину.

Правительство умалчивало ситуацию о дезертирах и в то же время отказывалось публично обсуждать проблему всё возрастающего количества добровольцев в Британской армии. Государственные деятели избегали какой-либо политической полемики, дабы не быть обвинёнными в поощрении дезертирства, с одной стороны, или в запрещении своим гражданам поддерживать антигитлеровские силы, с другой.

Никто не знал в подробностях о военных событиях в Европе, и в результате Ирландия оказалась в обстановке информационной блокады; жители не получали сводок с фронтов, не знали о преступлениях фашистов, даже синоптикам запрещалось предоставлять сведения о погоде ранее, чем через 10 дней во избежание использования климатических данных воюющими сторонами.

Двусмысленность происходящих событий и склизкая политика правительства отразились на дипломатических отношениях Ирландии и репутации на международной арене; после войны страна долго пребывала в ситуации едкой изоляции.

Летом 1940 года правительство объявило невозможным участие в войне военно-морских сил Ирландии. В отместку британское правительство ввело экономические санкции против страны. К 1941 году остров оказался на грани выживания, а в 1943 году произошёл транспортный коллапс из-за нехватки топлива.

Усложнилась внутриполитическая ситуация, вызванная участием членов Ирландской Республиканской армии (ИРА) в террористических акциях против Англии в пользу нацистской Германии. Деятельность ИРА вызвала широкомасштабный скандал; было арестовано до 1,000 eё участников, а в мае 1939 года был принят “Закон о преступлениях против государства”. Нейтралитет страны подвергался серьёзным испытаниям.

«Ирландский лист» Адольфа Гитлера

Изумрудный остров был включен в гитлеровский "Зелёный План", важнейшей частью которого, была операция «Морские львы»; объединённые военно-морские силы должны были обеспечить молниеносную победу нацистов над Великой Британией. Однако с появлением аэропланов и активного развития перелётов Гитлер потерял прежний интерес к водным просторам Ирландии. Теперь его вполне устраивал местный нейтралитет.

Только воины ИРА не отказались от своих планов и всеми силами претворяли в жизнь козни Третьего Рейха. Многие из них приняли непосредственное участие в бомбардировке Белфаста и Дерри. А затем, согласно антисемитской философии Гитлера, подготовили список 4,000 евреев, проживающих на территории Ирландии для последующей их элиминации. Эти данные взяты из книги Марка Хамфри «Члены ИРА - сторонники нацистов в годы Второй Мировой войны» (The IRA supported the Nazis in WW2. Mark Humphrys) http://markhumphrys.com/sfira.nazis.html

Автор документально доказывает их участие в казнях Абвера и преступления в годы Холокоста. http://markhumphrys.com/sfira.nazis.docs.html

Несмотря на это, многим ярым сторонникам фашизма в Ирландии поставлены памятники, их именами названы спортивные клубы, стадионы и парки.

Самые большие прения вызвал памятник Шону Расселу в Дублине /Fairview Park/. Известный как ярый противник английских узурпаторов, принявший активное участие в Пасхальной революции 1916 года, Шон Рассел с не меньшим энтузиазмом примкнул к фашистам, предвосхищая тотальное уничтожение Британии и долгожданное воссоединение Ирландии.

История его сотрудничества с гитлеровской Германией описана в статье «Памятник без Головы», опубликованной на страницах «Нашей Газеты». На мемориале «ирландскому Гитлеру», антифашисты оторвали «бронзовому» Шону голову и отсекли правую ладонь. На следующий день местные газеты констатировали: « Шон Расселл - один из фанатиков-националистов, который был готов проткнуть Ирландию штыками Гестапо». http://www.russianireland.com/index.php/ru/travel/history/792-pamyatnik-bez-golovy

И всё же гордостью Европы стали отряды ирландских добровольцев, отчаянно боровшихся против фашистской Германии. 70000 волонтёров приняли участие в войне, около 10000 из них погибли.

В честь отважных ирландцев, погибших на фронтах мировых войн, воздвигнут прекрасный мемориальный парк в Дублине.

Вечная память павшим героям!

Ирландский полк

Ирландцы всегда отличались своей воинственностью и смелостью; большинство из них принимали участие во всех европейских сражениях, опираясь на глубоко заложенное в их душах чувство справедливого выбора, выработанное за время многовековой нещадной эксплуатации.

В годы Первой Мировой войны на острове было сформировано 3 подразделения добровольцев, известных своей самоотверженностью и боевой подготовкой. В годы Второй Мировой войны подразделений не было, но уже в январе 1942 года в Европе решительные борцы против фашизма трансформировали несколько взводов в известную 38-ю Ирландскую Пехотную Бригаду. Отважные потомки «Диких Гусей» (Wild Goose) сражались на всех военных плацдармах: в морских сражениях за Атлантику и в Русской Арктической экспедиции, в небесных боях за Британию и против Германии, в пехотных боях в Европе, в Африке и в Азии. Их имена высечены на мемориалах и обелисках во многих странах, их истории поражают современников.

Вот наш рассказ о некоторых ирландских героях Второй Мировой войны.

Выживший после ядерной бомбардировки

В 1979 году была опубликована книга мемуаров доктора Эйдан Маккарти(Dr Aidan MacCarthy) - "Меч Доктора", где автор описывает события Второй Мировой войны, историю своего пленения и необычный дар, преподнесённый ему японским офицером - меч самурая.

Будучи родом из Корка, Э. Маккарти прослужил 30 лет в королевских военно-воздушных силах, когда получил звание главнокомандующего авиации. Свою первую медаль Эйдан заслужил в 1941 году за храбрость в спасении экипажа подбитого самолета. Тогда же началась его служба на Дальнем Востоке, где Эйдан был захвачен в плен японцами. 3 года провёл он в нечеловеческих условиях в тюрьме на острове Ява. Заключённых периодически перевозили в страну и продавали в рабство. Когда дошла его очередь в 1944 году, судно было атаковано американцами и потоплено. Доктор Маккарти был спасён японскими моряками, но члены команды обращались с пленными так жестоко, что Эйдан предпочёл выпрыгнуть за борт. Его спасли местные рыболовы и сдали в лагерь военнопленных в Нагасаки. Он был в бомбоубежище, когда американцы сбросили атомную бомбу. Разрушения были настолько чудовищными, что Маккарти обязал себя выжить и свидетельствовать о страшных последствиях войны. В 1995 году его история легла в основу документального фильма режиссёра Гарри Леннона по сценарию Джона Мэйджера, а меч, преподнесённый японцами доктору за его исключительные качества и врачебные способности, до сих пор хранится в магазине-баре дочери военного героя в Корке. https://vimeo.com/84950812

Бригадный генерал

У истоков легендарной 38-ой Бригады стоял генерал в запасе Хуберт Кофф (Hubert Gough), командовавший 5-й армией в годы Первой мировой войны.

26 сентября 1941 года он написал письмо в газету «The Times of London» с предложением о создании боевого подразделения ирландцев, исторически «доказавших свою приверженность чести мундира и традициям воинской доблести».

Генерал Кофф был известен своим безудержным темпераментом, однако возглавляемая им ранее Ольстерская Бригада снискала всеобщее уважение безупречной дисциплиной и самоотверженным служением родине. Идея создания Ирландской Бригады была поддержана известным своими дипломатическими манипуляциями и изворотливостью премьер-министром Британии Винстоном Черчилeм, которому не терпелось втянуть Ирландию в войну всеми возможными способами. Он не раз попрекал главу ирландского правительства Эймона де Валерa, «заигрывающего то с немцами, то c японцами» и противопоставлял ему тысячи истинных ирландцев-патриотов, сражающихся за свободу народов, проявляя примеры храбрости.

Любимец Черчиля

Черчиль лично объявил благодарность капитану-лейтенанту из графства Типперари - Юджину Исмонду (Eugene Esmonde), предпочётшему религиозной карьере служение в военно-воздушных войсках Британии.

Ночью 24 мая 1941 года Исмонд возглавил несколько торпедоносцев-бомбардировщиков Фэри Сордфиш (Fairey Swordfish — «меч-рыба»), преодолев опасный 120-мильный перелёт в условиях суровой Североатлантической погоды. Эскадрилья атаковала немецкий линкор «Бисмарк» и метким попаданием торпеды нанесла невосполнимый ущерб судну, годами терроризирующего флот союзных войск. В напряжённой и кровопролитной битве за Атлантику наступил победоносный перелом; командование немецкого военно-морского флота отказалось от рейдерских действий надводного флота на океанских коммуникациях союзников. Вскоре Германия лишится военных баз на Атлантическом побережье, а позднее и промышленного потенциала на континенте.

В ходе боя отважные пилоты погибли под тяжелым огнем с линкоров и эскорта немецких истребителей. Капитан Юджин Исмонд был награждён Крестом Виктории ( Victoria Cross) — посмертно.

Всего за годы Второй Мировой войны 8 ирландцев удостоились высшей военной награды Великобритании, вручаемой в исключительных случаях за героизм, проявленный в боевой обстановке.

Ирландский ас

Среди них был и ирландский лётчик-ас Брендан Фeнкейн (Brendan Finucane). За несколько военных месяцев он сбил 32 фашистских самолёта, и был назначен командиром подразделения Королевских военно-воздушных сил; ему едва исполнился 21 год - по сей день он является самым молодым военным, удостоенным столь высокого ранга.

Журнал «Нью-Йорк» заслуженно называл его «Воинственный Ирландец» или «Сражающийся Гел» (fighting Gael) а газета «Чикаго Гералд» поместила его фотографию на титульном листе с заглавием «Летающий Трилистник - гроза нацистов» (Flying Shamrock terror of the Nazis).

Брендан был чрезвычайно дорог самому Черчилю, который высоко ценил героизм и отвагу молодого командира, предлагая ему возглавить ирландское крыло британских ВВС под кодовым названием «Шамрок Винг» (Shamrock Wing).

15 июля 1942 года Фенкейн выполнял боевую задачу во Франции, когда его фронтовой бомбардировщик был атакован с земли. Пилот пытался вернуться в Англию через Ла-Манш, но потерпел крушение и вскоре исчез в волнах моря.

Вы ничего не знаете о войне

Несколько лет назад корреспондент «Нашей газеты» Алексей Иванов встретился с ветераном «Северных конвоев» Альбертом Актоном (Albert Acton) и был крайне удивлен, когда ирландский ветеран второй мировой войны сказал ему, русскому человеку: «Вы о войне совершенно ничего не знаете. Вы не видели того кошмара, который довелось пережить нам, и потому вам трудно представить, что творилось в эти грозные годы».

Альберт Актон в восемнадцатилетнем возрасте, практически в самом начале войны, добровольцем он отправился в Белфаст и записался в ряды военно-морских сил Британии, а закончил свою службу в рядах Royal British Legion в октябре 1946 года у берегов Японии.

Одной из важнейших задач, которые выполнял Legion в годы второй мировой войны, являлось сопровождение караванов судов со всего мира в город Мурманск. Северные конвои охраняли сотни кораблей, которые доставляли военную технику и вооружение, продукты питания и медикаменты в СССР. 811 торговых судов участвовало в караванах с 1941 года, 40 вооруженных конвоев, имеющих в своем составе 367 военных кораблей, сопровождало их движение. Четыре миллиона тонн грузов было доставлено в Россию, включая 5000 танков и 7000 самолетов!

На скудном военном пайке, сражаясь с постоянным обледенением в условиях жесточайших морозов, ирландский парень Альберт Актон и его боевые товарищи с судна «HMS Diadem» отбивали атаки немецких военных сил. 2600 миль пути каравана вдоль береговой линии Норвегии контролировались военными самолетами Luftwaffe. В буквальном смысле, стаи немецких подводных лодок (по 30-40 штук в каждой) охотились за караваном. Вооруженные новейшими торпедами, оснащенными системой самонаведения на объект, издающий шум двигателей, они являлись чрезвычайно опасной угрозой для каравана и его конвоя. В большинстве своем суда являлись старыми пароходами на угольном топливе. Тихоходные суда, продвигаясь с чрезвычайно низкой скоростью 8 миль в час, соблюдая радиомолчание, дабы не быть услышанными и найденными силами противника, тем не менее, были удобной мишенью. Отчаянно защищая караван, английская сторона несла потери, 104 торговых судна было потоплено. Грузы на сумму более чем 500 миллионов фунтов стерлингов пошли на дно.

Альберт Актон пять раз прибывал в порту Мурманска с караваном. За свои боевые заслуги он отмечен государственными наградами английского и французского правительств. Но самая дорогая его сердцу, юбилейная медаль в честь 50-летия окончания войны вручена ему в посольстве России в Дублине.

Продолжение в следующем номере № 10 (547)