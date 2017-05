Ирландский полк

Продолжение. Начало в №9 (573)

Непобедимая пехота

К 1940-му году широкомасштабная баталия, названная правительством Ирландии не иначе как «аморальной войной империалистических государств», набирала обороты. Италия объявила войну Великобритании, и военные действия перекинулись на Средиземное море и в Африку. В начале июля 1940 года итальянские войска интенсивно продвигались в Восточную Африку, а к августу уже захватили Британские колонии в Сомали, в Кении и подступили к Хартуму. K сентябрю фашисты оккупировали Египет. 28 октября 1940 года Италия напала на Грецию; Британия оказалась в чрезвычайном положении, но, мобилизовав доступные силы, взяла под контроль остров Крит и разрабатывала план Североафриканской кампании. В декабре 1940 года после массивной атаки итальянские войска потерпели поражение и были изгнаны из Египта, а к январю 1941 года британские войска заняли Эритрею и продолжили наступление в Эфиопии. На протяжении всех битв ирландцы смело боролись против захватчиков, а с 1942 по 1946 гг. в составе 38-ой Ирландской Бригады полностью контролировали ситуацию на континенте.

Вообще, ирландские добровольцы предпочитали служить в военно-морских и воздушных силах Британии, так как слишком свежа была память о жестоких расправах, учиненных британскими сухопутными войсками на территории «непокорного» острова во времена борьбы за независимость. Однако тяжёлые годы Второй Мировой наглядно продемонстрировали опасность фашистского террора и воины 38-ой Ирландской Бригады вступили в Североафриканскую Экспедицию с целью навсегда покончить с кровавым нацизмом.

Бригада была сформирована из частей Первой Британской Пехотной Дивизии, в состав которой входили 210-ая Независимая Пехотная Бригада, 6-ой Батальон Королевских Стрелков Эннискилена (the 6th Battalion The Royal Inniskilling Fusiliers), 1ый Императорский Батальон Ирландских Стрелков (the 1st Battalion The Royal Irish Fusiliers) и 2-ой Лондонский Батальон Ирландских Ружей ( 2nd Battalion The London Irish Rifles), официально утверждённых 13-го января 1942 года в военной категории как 38-ая Ирландская Пехотная бригада.

Обеспечив успешное продвижение британских войск по всему фронту «Африканских военных действий» в октябре 1942 года 38-я Бригада прорвала фронт итало-немецких войск под Эль-Аламейном и способствовала безопасной высадке американских войск под командованием генерала Эйзенхауэра в Касабланке в Марокко и в Алжире. Массивное наступление союзников привело к капитуляции врага 13 мая 1943 года. 250.000 солдат «Великого Рейха» были взяты в плен. A впереди Ирландскую Бригаду ожидали победные бои за Сицилию, Нормандию, Германию, участие в Бирманской кампании в 1944—1945 годах и финальное сражение в Австрии. Из 867 солдат пехотного подразделения домой вернулись только 139.

Пройдя почти половину земного шара от Северного полярного круга до Юго-Восточной Азии, Ирландская Бригада была расформирована в апреле 1947 года. Однако незабываемые истории о бравых солдатах, передаваемые из уст в уста на протяжении многих лет, способствовали восстановлению 38-oй Пехотной Бригады 1 августа 2007 года, преобразованной в «Штаб-квартиру Северной Ирландии» с центральным управлением в Лисборн (Thiepval Barracks in Lisburn, County Antrim, Northern Ireland).

Герои войны

Вклад ирландских добровольцев в борьбу против фашистских агрессоров бесценен. Их решительность и смелость воспеты в балладах, их имена вошли в историю, им поставлены монументы по всей территории земли.

На фото: Мемориал Ирландским Добровольцам, погибшим во Второй Мировой войнe. (Irish National War Memorial Gardens, Islandbridge, Dublin)

Точное число ирландцев, сражавшихся против фашистов, долгое время оставалось неопределённым. В апреле 1995 года премьер-министр Республики Ирландия Джон Брутон выразил мнение, что более 150.000 граждан из Северной и Южной Ирландии боролись против нацистов, более 10.000 из них погибли. По разным оценкам, их было от 50 до 200 тысяч. Но разве числа определяют героизм борцов? Вернувшиеся с фронта победителями, они оказались преступниками на родной земле. Их лишили права на получение государственной пенсии, социальных льгот и пособий, запретили работать на госслужбе, фактически обрекли героев войны и членов их семей на полуголодное жалкое существование.

Лишь спустя почти 70 лет начался процесс реабилитации забытых победителей. В 2012 году парламент Ирландии официально извинился перед ветеранами и объявил амнистию более чем 5.000 ирландским военнослужащим, сражавшимся на стороне союзных войск. К тому времени их осталось только 9.

Сегодня почти никто из ветеранов войны не дожил до наших дней, но память о воинах - ирландцах навсегда сохранится в наших сердцах, потому что для нас - советских людей! - участие и победа во Второй Мировой войне - самое святое о былой истории, которое не отнять и не перечеркнуть никакой фальсифицированной пропагандой.

На фото: Ирландские ветераны, сражавшиеся в Нормандии. 23 июня 1994 г.

Советский народ вынес главную тяжесть борьбы; на протяжении четырех лет нашу страну атаковали до 300 наиболее боеспособных дивизий фашистского блока. Оккупанты разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. Победа досталась нам самой дорогой ценой, поэтому все участники антифашистской коалиции, пожертвовавшие жизнью ради победы над нацизмом, достойны высочайшего уважения и навсегда останутся в памяти людской.

День Победы - 9 мая - самый главный праздник года - как свидетельство мужества и стойкости борцов против фашизма и распространения разрушительной человеконенавистнической идеологии. И даже если рядовые граждане Ирландии помянут его только очередным Bank Holiday, для всех сознательных людей планеты победа над нацистской Германией останется выдающимся событием мировой истории в освобождении народов Европы от фашистского рабства, в спасении мировой цивилизации, обеспечившей свободу личности и право народов на жизнь.

Наследие Победы — мощный моральный ресурс развития современного мира.

С праздником, друзья!

Сабина Салим