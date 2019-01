Руки Вверх – уходим в детство

Поколение 90х вспомнило свои школьные годы вместе с главным подростком 95го года Серёжей Жуковым в Дублинском клубе Wright Venue.

Не секрет, что основной костяк ирландского трудоспособного русскоязычного населения составляют 30- 40 летние. Именно они пришли на концерт своего кумира молодости группы «Руки Вверх», начавшей свою карьеру тогда, когда барышни были восьмиклассницами а юноши пацанами с соседней улицы. А теперь уже их дети студенты и школьники в Ирландии

На сцене в Дублине бессменный фронтмен группы исполнил популярные боевики из «Дискотеки 90х» и несколько медленных баллад, которые обычно, DJ называли «белым танцем»

Сергей Жуков в третий раз дает концерт в Ирландии.

В 2002м году на выступление пришли около 300 зрителей, в 2008 в клубе «Академия» было около 600 зрителей в клуб Wright venue в воскресный вечер пришли не менее полутора тысяч поклонников «Руки Вверх».

И это не от того, что их становится больше. Сережа как начинал с простых, незатейливых песен про подростковую любовь, так и не огорчил своих болельщиков исполнением новых композиций, если они конечно у него есть.

Зато сыграл на чувствах ностальгии по молодости.

Ведь его фанаты вспоминают 90е, как самые счастливые и беззаботные годы своей юности, когда главным страданием для них было любовное увлечение.

Что же произошло, почему в Ирландии количество зрителей на концерте в Wright Venue увеличилось почти в 10 раз по сравнению с 2002м годом?

Просто в 2002 им еще было по 18-19 лет и не было финансовой самостоятельности, в 2008м у них родились первые дети, и их не с кем было оставить. Сейчас дети выросли, а молодость ушла – осталась ностальгия, экономическая независимость и социальная активность.

Так что «Радуга Эвентс» может, смело назначать следующий концерт Сережи Жукова на осень 2016 года и не прогадает.

Скорее всего, с таким же успехом пройдет и намеченный на 20 марта 2016 года концерт «Дискотеки Авария» – они весьма схожи по возрастной категории.

Еще «Радуга» обещает привести в Дублин Филипа Киркорова, который окажется в ирландской столице в третий раз. В прошлый раз он бывал здесь в прошлом веке на конкурсе Евровидение, причем дважды. Один раз в качестве супруга Аллы Пугачевой, а потом и как конкурсант. Скорее всего, его третье явление ирландской публике будет более успешным.

Фото. Ирина Василевича

{source}

<div id=”fb-root”></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script><div class=”fb-video” data-allowfullscreen=”1″ data-href=”/NashaGazetaRussianIreland/videos/vb.892978110745092/1009668045742764/?type=3″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote cite=”https://www.facebook.com/NashaGazetaRussianIreland/videos/1009668045742764/”><a href=”https://www.facebook.com/NashaGazetaRussianIreland/videos/1009668045742764/”></a><p>#СергейЖуков Дублин</p>Posted by <a href=”https://www.facebook.com/NashaGazetaRussianIreland/”>Nasha Gazeta</a> on 22 ноября 2015 г.</blockquote></div></div>

{/source}